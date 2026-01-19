"Контінентал Фармерз Груп" впровадила е-портал перевізника на базі ERP IT-Enterprise

"Контінентал Фармерз Груп", агрокомпанія з міжнародними інвестиціями, що обробляє 195 тис. га у західноукраїнському регіоні, впровадила електронний портал для управління логістичними операціями у партнерстві з українською софтверною компанією IT-Enterprise, йдеться у спільному пресрелізі у понеділок.

"Для нас було критично важливим побудувати керовану цифрову модель роботи з перевізниками. E-портал дав змогу об’єднати логістичні операції в єдиному цифровому середовищі та масштабувати їх без ускладнення управління", – наводяться в релізі слова начальниці управління виробничої логістики "Контінентал Фармерз Груп" Оксана Копит.

Зазначається, що IT-рішення об’єднало ключові логістичні операції: акредитацію контрагентів, управління документами, облік транспортних засобів, реєстри нарядів з аналітикою по виконаних перевезеннях, а також операційну комунікацію.

У компанії розраховують, що впровадження електронного порталу окрім оптимізації логістичних процесів та постійного доступу до даних для менеджерів і перевізників підвищить готовність логістики до пікових навантажень у періоди жнив та активного експорту.

Згідно з релізом, електронний портал реалізовано на low-code платформі IT-Enterprise для швидшого запуску, він інтегрований з ERP в режимі реального часу.

CEO та співзасновник IT-Enterprise Олег Щербатенко, чиї слова теж наводяться у релізі, стверджує, що low-code платформа дає змогу бізнесу створювати цифрові інструменти без програмування та набору додаткових працівників та швидко окупати такі інвестиції, але вартість контракту в повідомленні відсутня.

"Контінентал Фармерз Груп" після приєднання у 2018 році агрохолдингу "Мрія" є одним з найбільших за земельним банком (195 тис. га) українських агрохолдингів. Його міжнародним інвестором є Salic. Основний вид діяльності — рослинництво, в т. ч. вирощування зернових, олійних культур, картоплі і цукрового буряку. Компанія володіє елеваторами та зерносушильними комплексами загальною місткістю 634 тис. тонн, насіннєвими заводами, потужностями для зберігання картоплі, а також розвиненою системою логістики — парком вагонів-зерновозів та автотранспорту. Як зазначається в релізі, "Контінентал" також активно розвиває власний трейдинг для роботи з глобальними партнерами. У компанії працює близько 2,5 тис. співробітників, а технічний парк налічує понад 1,7 тис. од. техніки.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює 38 років. За її даними, серед топ-202 найбільших приватних компаній України за версією видання "Forbes Україна", кожна друга є клієнтом IT-Enterprise, у тому числі INTERPIPE, "Нібулон", "ДТЕК", "Суспільне мовлення", благодійний фонд "Повернись живим", банк "Креді Агріколь", "Укрнафта", "Укрпошта".