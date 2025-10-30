IT-Enterprise інтегрувала ШІ-інструменти в усі власні продукти – співзасновник

Фото: IT-Enterprise

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise вже інтегрувала інструменти штучного інтелекту (ШІ, AI) в усі власні продукти й має наміри посилити цей напрям роботи, повідомив її співзасновник та СЕО Олег Щербатенко під час щорічного онлайн-форуму Version 2026 з презентації планів на наступний рік.

"Ми впроваджуємо AI не задля трендів, а тому, що він реально допомагає бізнесу працювати швидше, точніше й розумніше. Ми створили асистентів на базі штучного інтелекту для HR, інтегруємо AI у фінанси, виробництво, планування й аналітику, щоб компанії ухвалювали рішення не інтуїтивно, а на основі даних", – зазначив Щербатенко.

У релізі компанії йдеться, що, серед інших головних оновлень, – впровадження сучасних рішень з кібербезпеки, єдиної цифрової екосистеми, що інтегрує фінанси, HR (human resources), закупівлі та торгівля, а також платформи Low-code/no-code для швидкого впровадження змін без складної розробки.

В IT-Enterprise також наголосили, що особливу увагу приділяють захисту даних клієнтів, адже у 2024 році в країні було зафіксовано понад 4 тис. кібератак, що на 70% більше, ніж роком раніше.

"Останні оновлення та розвиток платформи IT-Enterprise передбачає чотири ключові напрями: Low-code/No-code, зручність та сучасність, швидкість та надійність, а також безпека", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, на базі результатів системної цифрової трансформації бізнес-процесів клієнтів компанія декларує, що: 99% замовлень відповідають вимогам клієнтів, швидкість виведення нових продуктів на ринок (time-to-market) зросла на 50%, процеси рекрутингу і онбордингу скоротилися удвічі, економія часу в процесі закупівель становить 50%, 97% замовлень виконуються в строк, у промисловому секторі скорочення строків пакування і відвантаження зменшилося на 34%, доступність виробничого обладнання зросла на 24%, а втрати на матеріали скоротилися на 15%.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює 38 років. За її даними, серед топ-202 найбільших приватних компаній України, згідно з версією Forbes, кожна друга є клієнтом, у тому числі "Нібулон", енергохолдинг "ДТЕК", "Суспільне мовлення", фонд "Повернись живим", Credit Agricole bank, "Укрнафта", АТ "Укрзалізниця".