В Україні протягом кількох тижнів запустять пілотне 5G у двох містах – перший віцепрем’єр

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Реалізація проєкту 5G відбудеться у пілотних зонах двох міст протягом декількох тижнів, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час трансляції у соцмережі TikТok у понеділок.

"Дуже скоро, протягом кількох тижнів ми вже запустимо 5G для цих міст, а точніше частин цих міст. І це буде перший важливий крок, який далі буде масштабуватися. Поступово ми пройдемо цей шлях", – наголосив Федоров.

За його словами, наразі під час війни складно реалізовувати такі проєкти.

"Треба врахувати військові літаки, радари та інші засоби РЕБ, наприклад, тому що 5G працюють на певних частотах і повинна бути певна сумісність. Тому ми над цим довго працювали, тестували з військовими і буде певний пілот", - пояснив перший віцепрем’єр.

Як повідомлялось у серпні, уряд додав Харків та Бородянку під Києвом до переліку населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G, початок тестування якого було заплановано на цю осінь.

Водночас у листопаді голова національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон зазначала, що запуск мобільного зв’язку стандарту 5G в України залежить від безпекової ситуації, але комісія все одно веде підготовку до відповідного аукціону, бо вона потребує багато часу.