Інтерфакс-Україна
Телеком
16:52 07.10.2025

Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

2 хв читати
Кількість країн 5G роумінгу "Київстар" зросла з 15 до 32

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" від старту 21 липня послуги 5G роумінгу розширив зону покриття майже вдвічі: тепер вона доступна у мережі понад 40 операторів у більш ніж 32 країнах.

"Лише за місяць компанія майже вдвічі збільшила кількість країн із доступним 5G — зі стартових 15 до 32", – йдеться у релізі компанії у вівторок.

Зазначається, що перелік країн надалі буде розширюватися. Наразі серед них: Чорногорія, Хорватія, Польща, Велика Британія, Франція, Швейцарія, Чехія, Люксембург, Австрія, Італія, Мальта, Болгарія, Ірландія, Словенія, Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Норвегія, Швеція, Португалія, Молдова, Нідерланди, Латвія, Німеччина, Бельгія, Кіпр, Угорщина, Словаччина, Катар та Канада.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення "Київстар ТБ", компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу в серпні 2025 року був його 100%-ним власником.

Теги: #5g #київстар #роумінг

