"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) за І півріччя 2025 року скоротив чистий прибуток на 13% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 1,705 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 15% – до 13,518 млрд грн.

"Основними факторами зростання, як і раніше, є розвиток фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку", - йдеться у фінансовому звіті компанії в п’ятницю.

Згідно із ним, зменшення чистого прибутку спричинене додатковими витратами, пов’язаними з відтермінуванням виплат за єврооблігаціями на два роки, а також зростанням витрат на обслуговування боргу через підвищення процентної ставки у 1,5 рази відповідно до нових умов реструктуризації.

Як повідомлялося, у січні-березні 2025 року виручка зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 6,59 млрд грн, тоді як чистий прибуток впав на 24% - до 697 млн грн.

"Vodafone Україна" зазначає, що показник OIBDA у першому півріччі 2025 року зріс на 12% порівняно з І півріччям 2024 року – до 7,17 млрд грн, а маржа OIBDA знизилася на 1,7 відсоткових пункти у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 53,1%.

Компанія наголосила, що у першому півріччі збільшила інвестиції на 66% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, вклавши понад 3,5 млрд грн у критичну інфраструктуру, а загалом за 3,5 років повномасштабної війни інвестиції досягли в Україні майже 19 млрд грн.

В структурі інвестицій у першому півріччі цього року 51% складають будівництво та відновлення мережі, а також підготовка її до роботи у блекаути, 31% – утримання мережі, 11% – розвиток фіксованого зв’язку, 4% – на програму обміну біллінгом.

Зазначається, що чистий борг компанії на середину цього року складав 13,65 млрд грн: 23,55 млрд грн валового боргу, з яких 12,43 млрд грн за євробондами, проти 9,9 млрд грн вільних грошових коштів, враховуючи й ОВДП.

Також "Vodafone Україна" зауважила, що у липні-серпні 2025 року виплатила дивіденди на загальну суму 97 млн грн.

Згідно зі звітом, за другий квартал 2025 року відбулося зменшення кількості клієнтів на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 15,4 млн, проте ARPU (середній дохід на одного користувача на місяць) збільшився на 18,5% - до 136 грн.

У Vodafone заявили, що вперше в Україні впровадили інноваційну технологію енергозбереження – Powerstar 2.0, засновану на штучному інтелекті, а також розпочали підключення мобільних базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), що має дозволити відносно швидко переходити на нові технології мобільного зв'язку – 5G, а в перспективі і 6G.

Крім того, розпочато модернізацію телеком інфраструктури оператора фіксованого зв’язку "Фрінет", який входить до групи з серпня 2023 року: заміна FTTB мережі на GPON, що забезпечить клієнтам до 72 годин автономної роботи і надасть в 10 разів вищу швидкість інтернету.

Також зазначається, що з травня 2025 року "Vodafone Україна" отримала і почала використовувати радіочастоти 1940–1945/2130–2135 МГц, які раніше належали оператору "ТриМоб", що дозволило підвищити ефективність використання спектру та зміцнити ємність мережі.

Згідно з фінзвітністю, у серпні 2025 року Група зобов'язалася взяти участь у спільному проекті, який передбачає будівництво нової системи підводних кабелів через Чорне море, що з'єднає Україну з міжнародним транзитним маршрутом між Європою та Азією. Система з'єднає Болгарію, Україну, Грузію та Туреччину, а її завершення очікується протягом п'яти років. Загальна вартість, яку понесе група, оцінюється в EUR65 млн.

"Vodafone Україна" з грудня 2019 року входить до складу NEQSOL Holding.