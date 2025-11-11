Інтерфакс-Україна
Економіка
20:35 11.11.2025

Райффайзен Банк планує направити й другу половину чистого прибутку за 2024р у резервний фонд

Райффайзен Банк (Київ), який у квітні цього року вирішив направити половину чистого прибутку за 2024 рік – 2 млрд 137,84 млн грн – у резервний фонд, планує зробити те саме й з другою половиною, яка до цього часу залишалася нерозподіленою.

Відповідне питання винесене на порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів 12 грудня цього року, йдеться у повідомлені банку на його сайті у вівторок.

Окрім того на збори винесена для затвердження нова редакція Положення про винагороду членів наглядової рад, в яку буде внесена виплата зі звільнення у зв’язку з мобілізацією.

Як повідомлялося, ексміністр економіки Павло Шеремета з 15 жовтня вийшов з наглядової ради Райффайзенг Банку, бо в травні він мобілізувався та наразі служить старшим офіцером штабу 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Райффайзен Банк на річних загальних зборах 22 квітня в черговий раз затвердив виплату 0,7 млн грн дивідендів тільки за привілейованими акціями. За простими акціями, які обертаються на біржі ПФТС, банк виплачував дивіденди за результатами 2006, 2007, 2013, 2016 – 2020 років.

Останній біржовий курс акцій Райффайзен Банку складав 0,38 грн за акцію номіналом 0,1 грн, що відповідає капіталізації 23 млрд 368,16 млн грн.

Райффайзен Банк – найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними НБУ на 1 вересня 2025 року, за розміром активів посідав 4-е місце (239,8 млрд грн) серед 60 банків України. Його чистий прибуток за 8 місяців цього року склав 6,72 млрд грн.

 

Теги: #райффайзен #прибуток

