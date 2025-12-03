Інтерфакс-Україна
Телеком
20:28 03.12.2025

Райффайзен Банк впровадив HR&Payroll-систему та електронний кабінет для 6000 співробітників

Райффайзен Банк в рамках цифрової трансформації у співпраці з українською IT-компанією IT-Enterprise впровадив програмні рішення, які автоматизують процеси управління персоналом (HR) та нарахування заробітної плати (Payroll) – HR&Payroll-систему, а також персональний електронний кабінет для можливості віддаленої роботи близько 6000 співробітників банку.

"Єдина система забезпечує опрацювання інформації в інтегрованому IT-просторі, формування повної інформації для прийняття оперативних виважених рішень щодо управління кадрами, а також допомагає підсилити контроль внутрішніх бізнес-процесів, пов’язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати співробітникам банку. А це близько 20 тис. операцій щомісяця", – наводяться у релізі у середу слова головної бухгалтерки банку Ольги Науменко.

Наголошується, що впровадження HR&Payroll-системи відбулося в рамках реалізації довгострокової стратегії трансформації банку, що передбачає фокус на диджиталізації, а в конкретному випадку фокусом автоматизації було підвищення ефективності кадрового обліку та розрахунку заробітної плати співробітників банку.

Згідно з релізом, вдалося цифровізувати штатний розпис, адміністрування трудових відносин, розрахунок заробітної плати та формування звітності.

"Ми з Райффайзен Банком маємо багаторічні партнерські стосунки та успішно реалізовані кейси цифрової трансформації на базі no-code/low-code платформи. Цього разу ми впровадили єдине рішення, що вдосконалює та автоматизує внутрішні HR-процеси, мета якого ефективно вирішувати щоденну взаємодію працівників та структури банку", – прокоментував реалізований проєкт СЕО та засновник IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Райффайзен Банк – найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними Нацбанку, на 1 жовтня 2025 року з активами 242,2 млрд грн він займав 4-е місце серед 60 банків України. Услугами банку користуються понад 2,5 млн клієнтів.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює понад 35 років, здійснює цифрову трансформацію реального сектору економіки. Серед заявлених клієнтів — "Інтерпайп", "Нібулон", ДТЕК, Суспільне мовлення, Фонд "Повернись живим", Кредіт Агріколь Банк, "Укрнафта", "Укрзалізниця".

Теги: #райффайзен #hrpayroll

