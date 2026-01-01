З 1 січня 2026р. українці користуватимуться мобільним зв’язком в ЄС без доплат за роумінг

(додано висловлювання Марти Кос у 5-му абзаці)

З 1 січня 2026 року Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС Roam like at home: абоненти можуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах Євросоюзу за українськими тарифами — без "закордонних тарифів", інформує "Суспільне".

Аналогічно абоненти з країн Євросоюзу, подорожуючи до України, збережуть умови своїх домашніх тарифів.

Roam like at home — це режим внутрішнього ринку ЄС для мобільного зв’язку. Він дозволяє користуватися дзвінками, SMS та мобільним інтернетом за кордоном без роумінгових надбавок.

Щодо інтернету, - діє загальноєвропейське правило Fair Use Policy (Політика чесного користування). Якщо у вашому тарифі в Україні є 20 ГБ або безліміт, це не означає, що всі ці гігабайти будуть доступні в ЄС безкоштовно. Оператори розраховують обсяг за спеціальною формулою ЄС, прив’язаною до вартості вашого тарифу, пояснює "Суспільне".

"Ласкаво просимо Молдову та Україну до зони ЄС без роумінгу! Відсьогодні ви можете "роумінгувати, як вдома", адже ми готуємо для вас дім у Європейському Союзі. Переваги нашого Союзу зближують європейців по всьому континенту – також напередодні вступу до ЄС", - написала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос в Х.

Ще у червні минулого року, як повідомляв віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Європейська комісія направила до Ради ЄС пропозицію щодо приєднання України до політики Roam like at Home з 1 січня 2026 року. Рада ЄС схвалила цю пропозицію. На початку червня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12150, який є останньою вимогою для приєднання України до єдиного європейського роумінгового простору Roam like at home (RLAH).

Ще з 2022 року українці в Європі могли користуватися тарифами українських мобільних операторів без додаткової сплати за роумінг — завдяки тимчасовим спільним домовленостям між операторами України та ЄС.

Сам Федоров у четвер підкреслив: "Україна — повноправний член європейської політики Roam Like at Home. Домашні тарифи для українців у Європі будуть сталою практикою — раніше це були домовленості з європейськими операторами".

Roam Like at Home — це можливість для українців, які тимчасово подорожують або перебувають у країнах ЄС, дзвонити та користуватися інтернетом за тарифами свого оператора без жодних доплат, написав Федоров у телеграм-каналі.

"Ми стали першою країною-кандидатом, яка приєдналася до Roam Like at Home ще до вступу в ЄС. Користуйтеся тарифами свого оператора на території Європи без зміни SIM-картки", - зазначив він.