15:43 12.01.2026

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

На Центральному залізничному вокзалі в Києві відкрили артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу "Роумінг як вдома" (Roam Like At Home). 

"На інтерактивному екрані великого смартфона можна обрати країну-члена ЄС і почути її вітання для України, а також залишити повідомлення, яке потім транслюватиметься на екрані", - йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зазначається, що артінсталяцію розмістили на київському вокзалі, адже після початку повномасштабного вторгнення багато українців починають там свої подорожі в ЄС.

Так, побачити інсталяцію можна в холі Центрального вокзалу (12–18 січня), а потім у зоні очікування Південного вокзалу (19–25 січня).

Серед іншого повідомляється, що амбасадором кампанії став український виконавець OTOY, а під час відкриття артінсталяції він представив трек, який супроводжуватиме інформаційну кампанію "Скажи YES зв’язку з ЄС".

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року українці можуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільним Інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без доплат.

