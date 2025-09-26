Інтерфакс-Україна
Події
15:53 26.09.2025

На Київському центральному залізничному вокзалі проходить виставка Ukraine WOW

1 хв читати

Присвячена Україні виставка “Ukraine WOW” відкрилась в ангарі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва.

“4 тис. м кв присвячені Україні. І кожному із вас. Тут дорога до 20-метрового козацького човна проходить крізь безкрайнє поле зі 110 тис. колосків. Тут чемпіонський пояс Олександра Усика визирає шаблю Івана Мазепи. Тут “Золотий м’яч”, Нобелівська премія та “Оскар” дивляться на відновлений “Боривітер”. Тут перегукуються мешканці будинку “Слово” і шістдесятники”, - написала організаторка виставки Ярослава Гресь в Facebook.

Вона додала, що також на виставці можна віртуально політати над Бакотою, Сивашем і Карпатами, продемонстровані фінальна репетиція «Ребелії» від МУР та  декорації вистави «Конотопська відьма»

Зазначається, що загалом на виставці представлені понад 100 експонатів, десятки інтерактивних зон, а також трофеї України.

“5 років мого очікування. Це була мрія. Найбільша інтерактивна виставка країни”, - розповідає Гресь.

Виставка проходитиме з 26 вересня по 9 листопада, частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку українських музеїв.

Перша виставка Ukraine WOW відбулась у 2019 році та увійшла до Національного реєстру рекордів України як найбільш відвідувана (більше 333 тис. людей за чотири місяці). Тоді виставку чотири рази продовжували через черги.

 

 

 

Теги: #вокзал #виставка #ukraine_wow

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 22.09.2025
Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

12:12 19.09.2025
Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

14:32 16.09.2025
Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці Ukraine WOW у Києві

Шість рідкісних стародруків, датованих XVII і XVIII століттями, вперше покажуть на інтерактивній виставці Ukraine WOW у Києві

16:48 11.09.2025
Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

15:05 29.08.2025
Фотопортрети військових спецпідрозділу "Артан" представлені на виставці в Києві

Фотопортрети військових спецпідрозділу "Артан" представлені на виставці в Києві

18:38 28.08.2025
Посол Корнійчук: українців та євреїв поєднує спільний досвід боротьби за виживання, гідність та свободу

Посол Корнійчук: українців та євреїв поєднує спільний досвід боротьби за виживання, гідність та свободу

14:21 28.08.2025
У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

13:21 26.08.2025
У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

У столичному театрі ім.Франка відкривається виставка, присвячена Казимиру Малевичу

13:40 25.08.2025
Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

10:19 10.08.2025
РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

ВАЖЛИВЕ

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

ОСТАННЄ

В ЄС відбулося перше обговорення побудови "стіни дронів", Шмигаль поділився досвідом

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

Угорщина теж долучилася до країн Європи, що обговорюють "стіну дронів" - ЗМІ

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Окупанти просочуються у Куп'янськ групами, їх підтримують дрони та міномети - DeepState

Румунія хоче стати партнером України у виробництві дронів в рамках механізму SAFE - ЗМІ

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту на Київщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА