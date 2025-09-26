На Київському центральному залізничному вокзалі проходить виставка Ukraine WOW

Присвячена Україні виставка “Ukraine WOW” відкрилась в ангарі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва.

“4 тис. м кв присвячені Україні. І кожному із вас. Тут дорога до 20-метрового козацького човна проходить крізь безкрайнє поле зі 110 тис. колосків. Тут чемпіонський пояс Олександра Усика визирає шаблю Івана Мазепи. Тут “Золотий м’яч”, Нобелівська премія та “Оскар” дивляться на відновлений “Боривітер”. Тут перегукуються мешканці будинку “Слово” і шістдесятники”, - написала організаторка виставки Ярослава Гресь в Facebook.

Вона додала, що також на виставці можна віртуально політати над Бакотою, Сивашем і Карпатами, продемонстровані фінальна репетиція «Ребелії» від МУР та декорації вистави «Конотопська відьма»

Зазначається, що загалом на виставці представлені понад 100 експонатів, десятки інтерактивних зон, а також трофеї України.

“5 років мого очікування. Це була мрія. Найбільша інтерактивна виставка країни”, - розповідає Гресь.

Виставка проходитиме з 26 вересня по 9 листопада, частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку українських музеїв.

Перша виставка Ukraine WOW відбулась у 2019 році та увійшла до Національного реєстру рекордів України як найбільш відвідувана (більше 333 тис. людей за чотири місяці). Тоді виставку чотири рази продовжували через черги.