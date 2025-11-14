Інтерфакс-Україна
Культура
11:53 14.11.2025

Голос Стуса крізь десятиліття: виставка у Мистецькому арсеналі

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Виставка "Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд" відкрилася у Мистецькому арсеналі в Києві.

"Не варто чекати на цій виставці переказу біографії Василя Стуса, яка є загальновідомою. Ми обрали кілька сюжетів, що дозволяють зрозуміти його поетичний, літературознавчий та публіцистичний доробок", – розповіла кураторка проєкту, керівниця відділу музейної справи Мистецького арсеналу Ольга Мельник.

12 сюжетів експозиції у шести залах Старого арсеналу відтворюють атмосферу часу, в якому жив поет, показують людей, що були поряд і розповідають про його постать. Аудіовізуальний простір експозиції занурює в атмосферу 1960–1980-х. Тут можна відчути енергетику легендарної квартири українського письменника Івана Світличного, побачити твори Алли Горської, Опанаса Заливахи, Галини Севрук, почути, як звучить поезія Стуса голосами сучасної України – Сергія Жадана, Ахтема Сеітаблаєва, Олександри Матвійчук, Катерини Калитко.

Відвідувачі виставки мають змогу почути й голос самого Стуса – його власне читання з далекого 1960 року. Запис (автентична копія оригіналу – ІФ-У) збережено у первісному вигляді, з усіма шурхотами й сторонніми шумами, без будь-яких технічних втручань чи покращень.

Документальні реконструкції дозволяють уявити, як у тюремних катівнях народжувалися вірші на клаптиках носовичків, які українська правозахисниця й журналістка Раїса Мороз у 1979 році вивезла до США і які увійшли до магаданської версії збірки поезій Стуса "Палімпсести", виданої 1986 року в Нью-Йорку. Тут оживає історія самвидаву, що перетворювався на тамвидав, і показано, як КДБ на порожньому місці фабрикував "доказову базу" у справах проти дисидентів.

"Поки ми тут, усе буде гаразд", – писав Стус у 1962 році, відповідаючи на вагання приятеля щодо шансів україномовного культурного простору в протистоянні інтернаціональній радянській культурі. Слова поета, сказані понад півстоліття тому, і сьогодні залишаються актуальними.

Виставка працює до 8 лютого 2026 року. Це перший після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проєкт Мистецького арсеналу, присвячений історичній спадщині.

Стус (1938 – 1985) – український поет-шістдесятник, правозахисник, борець за незалежність України у ХХ столітті, політв’язень СРСР. Один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1991, посмертно), Герой України (2005, посмертно). За переконання про необхідність збереження й розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена. Стус був засуджений до багаторічного ув’язнення, де й загинув.

