Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!
27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Захід охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.
Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».
Організатор: TradeMasterGroup.
Партнери виставки
Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics
Страховий партнер / Гарант - АТ «Страхова компанія «ІНГО»
ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень
legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер
Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник
Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP
Партнер цифрових рішень для бізнесу- Вчасно
Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link
ІТ Партнер – ABM Cloud
Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group
Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик
Твій надійний Партнер із автоматизації складу. KAPELOU
Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп
Партнер із автоматизації - Quantum International
Міжнародний логістичний партнер - Boxline
FTP- Український логістичний 3PL оператор №1
Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр
Партнер з автоматизації ланцюгів постачання – 4PROFIT GROUP
Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - Інтеркарготрак
МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» ОМЕГА ЗАХІД - Ваш надійний партнер з митної логістики
Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua
Трансформаційний Партнер – EALC
Партнер кава-брейку - BFI
Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.
Вас чекає:
- 100+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.
- 2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста&DistributionMaster-2025
- 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя
- Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів
- Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025
Чому це важливо? Участь у Всеукраїнському XXXІІI Дні Логіста допоможе вам не лише залишатися в курсі останніх тенденцій галузі, а й зробити ваш бізнес більш ефективним, гнучким і конкурентоспроможним. Це можливість знайти нові інструменти для розвитку компанії, зміцнити свої позиції на ринку і підготуватися до викликів майбутнього.
В програмі конференції цієї осені:
- Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем»
- Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція". Тема: Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу?
- Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України. Тема: Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи
- Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи
- Анна Шатілова, Фінансовий директор ПП «ЮНІОН ТРЕЙД ПЛЮС». Тема: Фінансова стійкість дистриб’ютора: як підтримувати ліквідність і маржу в умовах сьогодення.
- Людмила Грищишин, керівник з розвитку МИТНОГО ТЕРМІНАЛУ «ШЕГИНІ» ТОВ «ОМЕГА ЗАХІД». Тема: МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу
- Максим Тищук, Заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ». Тема: «Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ»
- Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики AFINA GROUP. Тема: Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в AFINA GROUP.
- Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPOERTY. Тема: Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбетне.
- Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GOODWINE). Тема: Глобальні виклики: стратегії адоптації до геополітичних змін та криз.
- Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP. Тема: Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці
- Дарʼя Сеньченко, Head of Land Boxline UCL UA. Тема: Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики
- Олексій Болтєнков, Supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна. Тема: Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах
- Максим Скрипник, Head of Supply Chain & FSD, METRO Ukraine. Тема: Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі.
- Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу Freight Transport Partner. Тема: «LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів»
- Юрій Зауличний, керівник з логістики компанії «Молокія». Тема: Колаборації в логістиці: Партнерство для ефективності ланцюгів постачань
- Василь Росада, керівник «Вчасно.ТТН. Тема: « eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес»
- Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика. Тема: Продукт для процесів чи процес для продукту
- Москаленко Олександр, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України. Тема уточнюється.
- Валерій Кулик-Куличенко, Заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кулик-Куличенко Валерій Леонідович. Тема уточнюється.
Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!
Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або за телефоном 067-502-30-13
