14:11 14.10.2025

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Захід охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».
Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Страховий партнер / Гарант  - АТ «Страхова компанія  «ІНГО»

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Linqo  - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics    - Комплексний логістичний провайдер

Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер цифрових рішень для бізнесу- Вчасно

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу. KAPELOU

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер із автоматизації - Quantum International

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

FTP- Український логістичний 3PL оператор №1

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Партнер з автоматизації ланцюгів постачання4PROFIT GROUP

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - Інтеркарготрак

МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» ОМЕГА ЗАХІД - Ваш надійний партнер з митної логістики

Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку - BFI 


Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.

Вас чекає:

  • 100+ виставкових стендів   рішень, послуг, обладнання та техніки,  які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.
  • 2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста&DistributionMaster-2025
  • 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя
  • Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів
  • Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025

Чому це важливо? Участь у Всеукраїнському  XXXІІI  Дні Логіста допоможе вам не лише залишатися в курсі останніх тенденцій галузі, а й зробити ваш бізнес більш ефективним, гнучким і конкурентоспроможним. Це можливість знайти нові інструменти для розвитку компанії, зміцнити свої позиції на ринку і підготуватися до викликів майбутнього.

В програмі конференції цієї осені:

  • Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем»
  • Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція". Тема: Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу?
  • Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України. Тема: Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи
  • Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи
  • Анна Шатілова, Фінансовий директор ПП «ЮНІОН ТРЕЙД ПЛЮС». Тема: Фінансова стійкість дистриб’ютора: як підтримувати ліквідність і маржу в умовах сьогодення.
  • Людмила Грищишин, керівник з розвитку МИТНОГО ТЕРМІНАЛУ «ШЕГИНІ» ТОВ «ОМЕГА ЗАХІД». Тема: МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ»  - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу
  • Максим Тищук, Заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ». Тема: «Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ»
  • Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв, директор департаменту логістики AFINA GROUP. Тема: Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в AFINA GROUP.
  • Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPOERTY. Тема: Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбетне.
  • Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GOODWINE). Тема: Глобальні виклики: стратегії адоптації до геополітичних  змін та криз.
  • Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP. Тема: Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці
  • Дарʼя Сеньченко, Head of Land Boxline UCL UA. Тема: Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики
  • Олексій Болтєнков,  Supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна. Тема: Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах
  • Максим Скрипник, Head of Supply Chain & FSD, METRO Ukraine. Тема: Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі.
  • Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу  Freight Transport Partner. Тема: «LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів» 
  • Юрій Зауличний, керівник з логістики компанії «Молокія». Тема: Колаборації в логістиці: Партнерство для ефективності ланцюгів постачань
  • Василь Росада, керівник «Вчасно.ТТН. Тема: « eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес»
  • Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика. Тема: Продукт для процесів чи процес для продукту
  • Москаленко Олександр, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України. Тема уточнюється.
  • Валерій  Кулик-Куличенко, Заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кулик-Куличенко Валерій Леонідович. Тема уточнюється.

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!
Повна інформація та реєстрація за посиланням
Або за телефоном 067-502-30-13

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер

