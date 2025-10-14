Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

27-28 листопада 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІІ День Логіста & DistributionMaster-2025. Захід охоплює всі галузі логістики: міжнародні, регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, у тому числі 3PL оператори, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складські оператори, митні брокери та учасники ЗЕД, постачальники IT-рішень для логістики та складського обладнання та інші учасники Українського ринку логістичних послуг.

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».

Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Страховий партнер / Гарант - АТ «Страхова компанія «ІНГО»

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер

Навіс Груп – Ваш персональний логістичний провідник

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер цифрових рішень для бізнесу - Вчасно

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу. KAPELOU

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру Таніт Груп

Партнер із автоматизації - Quantum International

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

FTP- Український логістичний 3PL оператор №1

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Партнер з автоматизації ланцюгів постачання – 4PROFIT GROUP

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - Інтеркарготрак

МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» ОМЕГА ЗАХІД - Ваш надійний партнер з митної логістики

Український онлайн-сервіс управління логістикою – sovtes.ua

Трансформаційний Партнер – EALC

Партнер кава-брейку - BFI



Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.

Вас чекає:

100+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу.

2 дні конференції - XXXІII Всеукраїнський День Логіста & DistributionMaster-2025

& 30 топ-спікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України і зарубіжжя

Більше 1500 учасників ваших існуючих і потенційних партнерів

Національна премія Ukrainian Logistics Award-2025

Чому це важливо? Участь у Всеукраїнському XXXІІI Дні Логіста допоможе вам не лише залишатися в курсі останніх тенденцій галузі, а й зробити ваш бізнес більш ефективним, гнучким і конкурентоспроможним. Це можливість знайти нові інструменти для розвитку компанії, зміцнити свої позиції на ринку і підготуватися до викликів майбутнього.

В програмі конференції цієї осені:

Модератор заходу: Дмитро Линник, керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем»

керівник Департаменту операційної логістики української аграрної компанії «Агросем» Валерій Губарєв, ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція". Тема: Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу?

ведучий партнер компанії "Незалежна митна агенція". Новий митний кодекс. Що має змінитися для бізнесу? Сергій Деркач, Заступник Міністра розвитку громад та територій України. Тема: Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи

Заступник Міністра розвитку громад та територій України. Українські перевезення на шляху до ЄС: нові правила, цифрові інструменти та реальні перспективи Ярослав Куліковський, старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи

старший аналітик Pro-Consulting. Ринок перевезень в Україні: основні показники, тренди та перспективи Анна Шатілова, Фінансовий директор ПП «ЮНІОН ТРЕЙД ПЛЮС». Тема: Фінансова стійкість дистриб’ютора: як підтримувати ліквідність і маржу в умовах сьогодення.

Фінансовий директор ПП «ЮНІОН ТРЕЙД ПЛЮС». Фінансова стійкість дистриб’ютора: як підтримувати ліквідність і маржу в умовах сьогодення. Людмила Грищишин, керівник з розвитку МИТНОГО ТЕРМІНАЛУ «ШЕГИНІ» ТОВ «ОМЕГА ЗАХІД». Тема: МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу

керівник з розвитку МИТНОГО ТЕРМІНАЛУ «ШЕГИНІ» ТОВ «ОМЕГА ЗАХІД». МИТНИЙ ТЕРМІНАЛ «ШЕГИНІ» - найкраще логістичне рішення Вашого бізнесу Максим Тищук , Заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ». Тема: «Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ»

, Заступник генерального директора з комерційних питань ТОВ «ВТФ «ЕКМІ». «Як вибудувати ефективну дистрибуційну модель під тиском рітейлу: досвід ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» Михайло Таран, власник компанії 4PROFIT GROUP та Валентин Бєляєв , директор департаменту логістики AFINA GROUP. Тема: Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в AFINA GROUP.

власник компанії 4PROFIT GROUP та , директор департаменту логістики AFINA GROUP. Прогнозування попиту та управління запасами: досвід впровадження 4PROFIT SCM в AFINA GROUP. Дмитро Пасенков, CEO DP DEVELOPMENT & PROPOERTY. Тема: Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбетне.

CEO DP DEVELOPMENT & PROPOERTY. Розвиток ринку складської логістики: тренди, інновації, майбетне. Марія Голубова, керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GOODWINE). Тема: Глобальні виклики: стратегії адоптації до геополітичних змін та криз.

керівниця відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GOODWINE). Глобальні виклики: стратегії адоптації до геополітичних змін та криз. Олександр Зозуля, заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP. Тема: Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці

заступник комерційного директора UNI LAMAN GROUP. Оптимізація вартості та термінів доставки в логістиці Дарʼя Сеньченко, Head of Land Boxline UCL UA. Тема : Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики

Head of Land Boxline UCL UA. : Від конкуренції до співпраці: новий тренд на ринку логістики Олексій Болтєнков, Supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна. Тема: Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах

Supply planning and Logistic Lead PepsiCo Україна. Стійкість у кризу: як зберігати ефективність у нестабільних умовах Максим Скрипник , Head of Supply Chain & FSD, METRO Ukraine. Тема: Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі.

Head of Supply Chain & FSD, METRO Ukraine. Покращення колаборації із постачальниками: інструменти та підходи в роботі. Іван Ісаєнко, керівник LCL-відділу Freight Transport Partner. Тема: «LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів»

керівник LCL-відділу Freight Transport Partner. «LCL покроково: контроль, швидкість та профіт для Ваших вантажів» Юрій Зауличний , керівник з логістики компанії «Молокія». Тема: Колаборації в логістиці: Партнерство для ефективності ланцюгів постачань

, керівник з логістики компанії «Молокія». Колаборації в логістиці: Партнерство для ефективності ланцюгів постачань Василь Росада , керівник «Вчасно.ТТН. Тема: « eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес»

, керівник «Вчасно.ТТН. « eТТН від "Вчасно": як легко цифровізувати найскладніший для перевізників процес» Ярослав Зінченко, директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика. Тема: Продукт для процесів чи процес для продукту

директор Офісу Трансформації Fozzy Group Логістика. Продукт для процесів чи процес для продукту Москаленко Олександр, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України. Тема уточнюється.

директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України. Тема уточнюється. Валерій Кулик-Куличенко, Заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Кулик-Куличенко Валерій Леонідович. Тема уточнюється.

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!

Повна інформація та реєстрація за посиланням

Або за телефоном 067-502-30-13

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер