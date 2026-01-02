У київському метро триває виставка "До/Нації"

Фото: пресслужба Київського метрополітену

У вестибюлі станції київського метро "Золоті Ворота" 18 грудня 2025 року відкрилася виставка "До/Нації", присвячена історії українського меценатства.

Проєкт є продовженням масштабної експозиції в Національному заповіднику "Софія Київська", де представлено понад 50 експонатів, зокрема Требник митрополита Петра Могили (XVII ст.), Острозьку Біблію (XVI ст.), офорти Тараса Шевченка та ескізи Анатоля Петрицького.

Незабаром "зеленою" лінією метро курсуватиме тематичний поїзд: у кожному вагоні розмістять постери про українських меценатів, які в різні періоди підтримували освіту, науку, культуру та мистецтво.

"Просвітницький проєкт “До/Нації” — надзвичайно важливий, адже він нагадує, що меценатство є невід’ємною частиною української культури й історично закладене в кожному з нас. Для Київського метрополітену участь у таких ініціативах має особливе значення, адже щодня підземкою користуються сотні тисяч пасажирів, а метрополітен є унікальним майданчиком для поширення знань і культурних сенсів", — повідомила керівниця пресслужби КП "Київський метрополітен" Оксана Никифорук.

Зазначається, що головна експозиція в Національному заповіднику "Софія Київська" поєднує історичні приклади — від Костянтина Острозького, Галшки Гулевичівни, родів Безбородьків, Терещенків і Ханенків — до сучасних меценатів. Окремий акцент виставка робить на феномені розподіленого меценатства — спільній участі тисяч громадян, які під час повномасштабної війни підтримують донатами збереження культурної спадщини, реставрацію пам’яток, діяльність музеїв, митців та освітніх ініціатив.

"Останні 11 років Україна проходить складний період постійних викликів. Цей період навчив нас як громадян брати на себе більшу відповідальність за власне життя і за життя країни. Немає більше поняття “маленької людини”. Найменша участь може стати вирішальною", — повідомила директорка Фонду імені Федора Шпига Марія Лемберг.

Співзасновник та видавець науково-популярного медіа "Куншт" Кирило Бескоровайний наголосив, що виставка демонструє тяглість української історії та роль меценатів у розвитку культури, освіти та державницьких проєктів.

Виставка "До/Нації" триватиме до 15 лютого 2026 року в Національному заповіднику "Софія Київська" (галерея «Хлібня», вул. Володимирська, 24; вхід із Софійської площі). Графік роботи — 10:00–17:30 без вихідних, можливі зміни в режимі роботи.

Виставковий проєкт "До/Нації" створено за ініціативи Благодійного фонду імені Федора Шпига. Кураторами виставки є Національний заповідник "Софія Київська" та команда науково-популярного медіа "Куншт". Партнери проєкту — артфундація "Дукат", Bolt, Zagoriy Foundation, Національна мережа розвитку локальної філантропії, Ajax Systems, музей Шереметьєвих, Ґете-інститут в Україні, Фундація Христі Храновської.