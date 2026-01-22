Інтерфакс-Україна
Культура
16:48 22.01.2026

Українські фільми не потрапили до переліку номінантів 98-ї премії "Оскар"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

Згідно з повідомленням Американської кіноакадемії, 22 січня було оголошено номінантів, яких обирали серед тих, хто раніше потрапив до короткого списку.

Раніше до шортлиста потрапили: фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова у категорії "Документальний фільм"; стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої у категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм".

Крім того, до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" увійшла британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома, головну роль у якій зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський.

В той же час, жодна із зазначених стрічок не потрапила до переліку номінантів.

Водночас у номінації "Найкращий документальний фільм" опинилася стрічка "Mr. Nobody Against Putin" про російську школу.

Як повідомлялося, стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

Теги: #номінант #оскар

