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18:47 08.02.2022

Названо номінантів на премію "Оскар"

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Названо номінантів на премію "Оскар"

Фільми Стівена Спілберга "Вестсайдська історія", Гільєрмо дель Торо "Алея жаху" та Дені Вільнева "Дюна" боротимуться за нагороди у номінації "Найкращий фільм" американської кіноакадемії "Оскар", оголосили організатори премії у вівторок.

Також серед претендентів на нагороду в цій номінації: "Белфаст" Кеннета Брани, "CODA: У ритмі серця" Сіан Гідер, "Не дивіться вгору" Адама Маккея, "Сядь за кермо моєї машини" Рюсуке Хамагуті, "Король Річард" Рейнальдо Гріна, "Диво-парк" Пола Томаса Андерсона та "У руках пса" Джейн Кемпіон.

Найкращим режисером може стати Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсуке Хамагуті ("Сядь за кермо моєї машини"), Пол Томас Андерсон ("Диво-парк") та Джейн Кемпіон ("У руках пса").

На звання найкращої актриси за версією американської кіноакадемії претендує Джессіка Честейн за фільм "Очі Таммі Фей", Олівія Колман ("Незнайома дочка"), Пенелопа Крус ("Паралельні матері"), Ніколь Кідман ("Бути Рікардо") та Крістен Стюарт ("Спенсер").

Найкращим актором може стати Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо"), Бенедикт Камбербетч ("У руках пса"), Ендрю Гарфілд ("Тік-Так... Бум!"), Вілл Сміт ("Король Річард") та Дензел Вашингтон ("Макбет").

На нагороду в категорії "Найкращий оригінальний сценарій" претендують "Белфаст", "Найгірша людина у світі", "Король Річард", "Диво-парк" та "Не дивіться вгору". У номінації за найкращий адаптований сценарій представлені "Сядь за кермо моєї машини", "Дюна", "Незнайома дочка", "У руках пса" та "CODA: У ритмі серця".

На нагороду в номінації "Найкраща актриса другого плану" претендують: Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія"), Онжаню Елліс ("Король Річард"), Джессі Баклі ("Незнайома дочка"), Джуді Денч ("Белфаст") та Кірстен Данст ("У руках пса"). В аналогічній чоловічій номінації представлені Кіран Гайндс ("Белфаст"), Трой Коцур ("CODA: У ритмі серця"), Джессі Племенс ("У руках пса"), Дж. К. Сіммонс ("Бути Рікардо") та Коді Сміт-Макфі ("У руках пса").

Найкращим анімаційним фільмом може стати "Енканто", "Втеча", "Лука", "Мітчели проти машин" та "Рая та останній дракон".

Церемонія вручення нагород відбудеться 27 березня.

Теги: #оскар #номінант
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