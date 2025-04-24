Інтерфакс-Україна
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13:39 24.04.2025

Міжнародне визнання якості: виробник "Моршинської" пройшов аудит за глобальним стандартом FSSC 22000 без жодного зауваження

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Міжнародне визнання якості: виробник "Моршинської" пройшов аудит за глобальним стандартом FSSC 22000 без жодного зауваження

Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", де виготовляють продукцію флагманських брендів компанії IDS Ukraine, успішно пройшов ресертифікаційний аудит за оновленою версією міжнародного стандарту FSSC 22000 (v6.0), що є однією з найавторитетніших схем сертифікації у сфері харчової безпеки.

Аудит, який провів міжнародний сертифікаційний орган SGS, завершився без жодного зауваження — навіть без звичних для таких процедур рекомендацій до покращення, що є надзвичайною рідкістю у міжнародній практиці. Сертифікація виробництва ПрАТ "МЗМВ “Оскар”" охопила виробництво мінеральної та питної води, зокрема продукції для дитячого харчування, а також безалкогольних напоїв у різних типах упаковки.

"Мати сертифікат FSSC 22000 — це як отримати знак довіри від усього світу, — прокоментувала Оксана Бамбура, директорка з управління системами якості IDS Ukraine. — Це свідчить не просто про якість продукту, а про сталість та еталонну якість виробничих процесів, про здатність виготовляти безпечну продукцію в будь-який момент і за будь-яких умов. Ми не просто витримали аудит і підтвердили відповідність оновленому стандарту — наші виробництва пройшли його ідеально попри умови війни, тривоги, ризики й  інфраструктурні виклики у сфері енергетики, логістики та ланцюгів постачань".

ПрАТ "МЗМВ “Оскар”" виготовляє широкий асортимент продукції IDS Ukraine. Це флагманський бренд "Моршинська" з майже 30%-ю часткою ринку води, лідер у сегменті доставки води додому і в офіси – "Аляска", дитяча вода "Моршинка", а також напої "Моршинська" зі смаками, соковмісна "Лимонада" на основі води з моршинських джерел та енергетичний напій "Воля".

"Сертифікація FSSC 22000 без жодного зауваження — це не просто оцінка, це перепустка на полиці супермаркетів і магазинів будь-якої країни світу. Її визнає глобальний ритейл, — прокоментував результати аудиту Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.  — Наші споживачі мають впевненість: створена нами система контролю на виробництві світового зразка працює бездоганно і втілена в якість "Моршинської" та інших брендів компанії".

FSSC 22000 — це міжнародна схема сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, що визнається Глобальною ініціативою з безпечності харчових продуктів (GFSI). Версія 6.0, запроваджена у 2023 році, передбачає додаткові вимоги до моніторингу ризиків, біобезпеки, культури виробництва та прозорості. Система FSSC 22000 охоплює контроль всього ланцюга створення продукту: від постачання сировини і таропакувальних матеріалів, дотримання санітарних стандартів на виробництві до контролю для запобігання біозагрозам чи забрудненням. Проходження сертифікації на відповідність оновленій версії стандарту свідчить про відповідність найвищим міжнародним вимогам у сфері безпечності на виробництві харчових продуктів.

Окрім того, вода бренда "Моршинська" відповідає оновленим гігієнічним вимогам Європейського Союзу щодо стандарту "вода джерельна" за джерелом походження.  Її видобувають з природного джерела, вона має стабільний мінеральний склад і не піддається хімічній обробці, що означає можливість постачання на ринки країн ЄС і тих, які визнають стандарти Євросоюзу.

 

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.

Теги: #моршинська #бамбура #fssc_22000 #оскар #аудит

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