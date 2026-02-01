Інтерфакс-Україна
17:12 01.02.2026

Другий концерт туру "Вдома": АНТИТІЛА зіграли без світла, саундчеку та частини обладнання

У Білій Церкві концерт гурту АНТИТІЛА відбувся за надзвичайних обставин. Це другий концерт в межах всеукраїнського туру - шоу "Вдома".

За півтори години до початку виступу внаслідок стрибка напруги з ладу вийшла більшість ключового концертного обладнання. Згоріли 12 із 14 професійних акустичних систем dB Technologies VIO, також, були знищені електрозапобіжники, частково вигоріли електросхеми. Вийшло з ладу й цифрове обладнання для синхронізації світла і звуку, система вушного моніторингу музикантів та частина сценічного світла.

Щоб все д таки зіграти концерт, музиканти гурту свідомо відмовилися від власного напольного моніторингу, що вцілів, та спрямували його як портальний звук у зал. Живе виконання відбувалося з орієнтацією винятково на акустику на сцені.

Виступ попри все відбувся.

З огляду на технічні несправності концерт цього вечора стартував на тій частині обладнання, яку команді вдалося оперативно перелаштувати. Водночас програма туру "Вдома" зберегла свій формат. У кожному місті вечір відкриває стендап-комік Слава Бу, який у живому діалозі спілкується з фронтменом гурту Тарас Тополя та глядачами в форматі - міні light night show. Після цієї розмовної частини музиканти ефектно з’являються на сцені - з цього моменту починається концерт.

Але під час виконання пісні "Фортеця Бахмут" стався другий стрибок напруги - на концертному майданчику остаточно згасло світло, а мережеве обладнання вийшло з ладу. Концерт продовжився виключно в акустичному форматі - артисти й глядачі продовжили співати разом при світлі ліхтарів мобільних телефонів.

"Це був один із тих концертів, які ти запам’ятовуєш назавжди. Без саундчеку, без світла, без звичного потужного звуку - але з теплом, відчуттям повного звʼязку між глядачами в залі й Антитілами на сцені.

Техніка не витримує, а українці тримаються.", - прокоментував Тарас Тополя.

Український тур "Вдома" триває.

Ніщо не зупинить його рух: другий комплект обладнання технічний підрядник і друзі гурту - компанія PR Music, з якою АНТИТІЛА співпрацюють багато років, - уже направили зі складу в Полтаві до Житомира, де відбудеться наступний концерт з солдаутом.

Попереду у гурту АНТИТІЛА - понад 30 міст України. Фіналом туру "Вдома" стануть три великі інноваційні шоу в столичному Палаці спорту - 20, 21 та 22 березня.

