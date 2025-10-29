Інтерфакс-Україна
Події
16:52 29.10.2025

Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

Напрям "Ремонт і виробництво" АТ "Укрзалізниця" вперше уклав контракти з міжнародним фондом Говарда Г. Баффета (HGBF) на суму $9,2 млн, які передбачають пряме постачання сучасного обладнання трьом підприємствам напряму для модернізації їхніх виробничих потужностей, йдеться у повідомленні в середу.

Зазначається, що в межах контрактів планується отримати більше як 20 од. високоточного промислового та інноваційного обладнання, зокрема токарних та фрезерних верстатів, 3D принтерів та 3D сканерів, термічних установок, іншого технологічного обладнання.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в УЗ, Фонд не передає гроші, а самостійно купує обладнання для подальшої передачі підприємствам.

У компанії додали, що необхідне обладнання не імпортувалося до України понад п’ять років і не має локального виробництва. Крім того, йдеться про деталі до дизельних двигунів, колеса моторних блоків (зубчасті колеса, шестерні тощо).

"Понад 60% локомотивного парку "Укрзалізниці" потребує капітального ремонту або відновлення. Водночас частина необхідного обладнання залишилася на окупованих територіях, а низка компонентів стала гостродефіцитною, адже раніше критично важливі запчастини закуповувалися в росії та Білорусі ", - цитується у релізі член правління "Укрзалізниці", відповідальний за напрям "Ремонт і виробництво", Євген Шрамко.

Теги: #обладнання #укрзалізниця #фонд_баффета

