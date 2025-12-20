Інтерфакс-Україна
Події
08:30 20.12.2025

"Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

 АТ "Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва, повідомила пресслужба компанії.

"Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12", - сказано в повідомленні.

У компанії пояснили, що це стало оперативною реакцією "Укрзалізниці" на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

"Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною", - додали в компанії.

 

Теги: #поїзди #укрзалізниця #кишинев

