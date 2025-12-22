Відновлювальні роботи поблизу Коростеня тривають, поїзд №45/46 Харків-Ужгород прямує із затримкою 7 годин - "Укрзалізниця"

Поїзд №45/46 Харків-Ужгород прямує із затримкою 7 годин 24 хвилин через ураження локомотива ворожим БпЛА з подальшим сходженням поблизу Коростеня (Житомирська обл.), проте відновлювальні роботи із залученням необхідної техніки та служб тривають, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

"Відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб тривають під Коростенем. Низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а отже, із затримкою відносно стандартного графіка ", - написала УЗ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними "Укрзалізниці ", поїзди №19/20 Холм-Київ та №67/68 Варшава-Київ затримуються на 3 годин 10 хвилин, №715/716 Перемишль-Київ – на 3 години 2 хвилини, №27/28 Чоп-Київ - на 2 години 20 хвилин, №749/750 Київ-Відень – на 2 години 7 хвилин, №351/352 Кишинів- Київ – на 2 години 5 хвилин, №63/64 Харків-Перемишль - на 2 години 4 хвилин, №111/112 Ізюм-Львів - на 2 години 4 хвилини, поїзди №107/108 Солотвино-Київ та №773/774 Жмеринка-Конотоп - на 2 години, №705/706 Перемишль-Київ - на 1 годину 30 хвилин.

В УЗ тримають під контролем стан локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БпЛА з подальшим сходженням.

"Загрози для життів наших людей немає", - додали в компанії та висловили подяку міській раді Шепетівки за оперативну допомогу із трансфером.

Як повідомлялося, вантажний поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивши екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обох шпиталізовано. В пасажирському поїзді обійшлося без постраждалих. Аварія спричинила затримку і зміну напрямку руху низки поїздів.