Понад 30 тис. українців активували програму "Укрзалізниці" з безкоштовних перевезень до 3000 км за першу годину

АО "Укрзалізниця" повідомила, що за першу годину понад 30 тис. українців активували їх програму з безкоштовних перевезень на відстань до 3000 км.

"Вау! За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в мережі Facebook.

Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацював з 3 грудня, безкоштовні квитки з’являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті". Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

За оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.