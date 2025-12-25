Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці" з правом дорадчого голосу

Наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" варто було залучати представників працівників компанії до її роботи, сере іншого передбачити участь профспілок у засіданнях ради з правом дорадчого голосу, вважає проєктний координатор представництва фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Віталій Дудін.

"Корпоративне управління не може зводитися лише до інтересів власника чи управлінської еліти. Працівники мають бути представлені у наглядових радах, щоб запобігати конфліктам, підвищувати довіру та забезпечувати прозорість рішень ", - наголосив Дудін на пресконференції "Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Він зазначив, що в сусідніх з Україною державах ЄС, зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині, право працівників обиратися до наглядових рад компаній гарантовано законодавчо.

Зокрема, найбільш поширеною така практика є саме в залізничній галузі, де працюють великі трудові колективи, а квота представництва працівників у наглядових радах становить від 30% до 50%, достверджує проєктний координатор представництва фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні.

За його словами, доцільно закріпити в законі "Про акціонерні товариства" право працівників делегувати працівників до наглядової ради, а також -- і в статуті "Укрзалізниці".

Дудін уточнив, що в інших країнах для обрання працівників до наглядової ради проводиться виборчий процес, а такі правила закріплюються у трудових чи комерційних кодексах.

"Я думаю, що Україні підійде модель, за якої загальні положення про вибори працівників до наглядових рад будуть передбачені в законі про акціонерні товариства і також з дублюванням схожих положень у статуті підприємств, наприклад, в статуті АТ "Укрзалізниця", - уточнив Дудін.

За його словами, на підприємстві також мають бути розроблені репрезентативними профспілками та роботодавцем більш детальні положення, що регламентують строки і порядок виборчої кампанії по делегуванню представників їхніх працівників до наглядових рад.

Водночас, проєктний координатор наголосив, що уряд разом з "Укрзалізницею" мають підтвердити готовність переймати такі практики та погодили, що працівники мають право на гарантовану квоту у наглядових радах.

У свою чергу голова молодіжної ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України (2022–2025) Катерина Ізмайлова уточнила, протягом 2022-2025 року було проведено ряд тренінгів, досліджень та реалізовано проєкти з підтримки у кар’єрній сфері для молодих залізничників.

За її словами, у 2024 році було зафіксовано дефіцит кадрів близько 30%, в результаті чого було створено проєкт "Успішний старт твоєї кар’єри на залізниці" для студентів залізничного транспорту. Зокрема, проєкт було проведено в 12 містах, 14 учбових закладах, а загальна кількість учасників склала більш ніж 500 осіб.

"Наразі в 2025 році керівництво АТ "Укрзалізниця" провела ряд хакатонів для студентів вищих навчальних закладів. Також працює програма підтримки і адаптації молодих працівників "Укразалізниці", - наголосила Ізмайлова.

Зазначається, що молодіжна рада у 2024 році провела соціологічне дослідження та видала посібник з адаптації ветеранів задля започаткування формування культури підтримки в трудових колективах. Вже у 2025 році роботу було спрямовано на правах залізничників, постраждалих від російських обстрілів.

Окремо Ізмайлова зазначила, що у 2023 році, коли виникла ідея профспілкової школи, частково діяла підтримка шведських партнерів, а решту коштів виділяла рада профспілки. У 2024 році фінансування повністю здійснювалося за рахунок ради профспілки.

"У 2025 році нам вдалося реалізувати перший етап профспілкової школи, тому що фінансування було за рахунок дорожніх профспілкових організацій або територіальних профспілкових організацій. Ми вирішили масштабувати, тому перший етап зробили на місцях, і вже другий етап мав би бути загальний за рахунок ради профспілки", - зауважила Ізмайлова.

За її словами, погодження фінансування другого етапу наразі не отримано, тому реалізація цього проєкту перейде до наступного складу молодіжної ради.

