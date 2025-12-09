Обласні федерації заявили про кризу у ФБУ та закликали повернути їм право голосу перед конференцією 12 грудня

Представники ініціативної групи обласних федерацій заявили про системну кризу у Федерації боксу України та закликали забезпечити прозорість і дотримання статутних норм напередодні конференції ФБУ, запланованої на 12 грудня.

Голова контрольно-ревізійної комісії ФБУ Костянтин Калашніков повідомив, що сформовано ініціативну групу з юридично зареєстрованих та реально діючих регіональних осередків, до якої долучилися близько 15 організацій.

«Федерація боксу України перебуває в системній кризі, тому ми сформували ініціативну групу з реально діючих регіональних організацій. Наше завдання – повернути реальним федераціям права голосу і не допустити, щоб рішення ухвалювалися кулуарно або підмінялися “паперовими” осередками; це право ми будемо відстоювати на конференції 12 грудня», — наголосив голова контрольно-ревізійної комісії ФБУ Костянтин Калашніков на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» у вівторок.

Калашніков також заявив, що ініціативна група вбачає у діях чинного керівництва ознаки «рейдерського захоплення управління» та порушення принципів спортивної демократії. Окремо він звернув увагу на ризики для міжнародної репутації українського боксу через співпрацю з IBA всупереч позиції Міжнародного олімпійського комітету, а також повідомив про намір групи відстоювати позицію регіонів на конференції ФБУ.

В свою чергу, віце-президент ФБУ Андрій Котельник, зазначив, що частина боксерської спільноти не підтримує розколу всередині федерації, однак вважає неприйнятним ігнорування рекомендацій МОК щодо дистанціювання від IBA.

«Асоціація боксу України була створена ініціативною групою п’ятьма федераціями не для того, щоб розколоти чи розділити український бокс, а для того, щоб він залишився в олімпійських іграх. Ми підтримали курс на приєднання до World Boxing, як цього рекомендує МОК, і хочемо, щоб український бокс розвивався як публічна, а не приватизована структура», – заявив ФБУ Андрій Котельник.

Окремо Котельник повідомив, що команда ініціативної групи підготувала проєкт оновленого статуту, який, за їхніми словами, зберігає роль регіональних осередків, а також програму розвитку олімпійського боксу на цикли 2026–2028 і 2029–2032 років. Він додав, що низка компаній висловила готовність підтримати ФБУ, залучивши орієнтовно близько 25 млн на рік на потреби олімпійського боксу.

Кандидат у президенти ФБУ, президент Сумської обласної федерації боксу Микола Кравченко презентував бачення реформ та програми розвитку. Серед пріоритетів він назвав інституційне об’єднання федерації, чесні і прозорі вибори керівних органів, механізми незалежного контролю, а також фінансову мотивацію спортсменів, тренерів і суддів. Він також підтримав розвиток Національної ліги боксу та проєкт клубного чемпіонату за моделлю клубів, символічно пов’язаних зі структурами ЗСУ.

«Український бокс завжди стояв на плечах характеру, дисципліни і традиції, але сьогодні настав час рухатися вперед сміливіше і впорядкованіше. Я пропоную інституційне об’єднання федерації та прозоре управління без поділу на “своїх” і “чужих”, проведення чесних і прозорих виборів керівних органів, механізми незалежного контролю і чітку фінансову мотивацію спортсменів, тренерів та суддів», — наголосив Микола Кравченко.

Президент Київської міської федерації боксу Олександр Негода навів приклади роботи столичного осередку та критично оцінив взаємодію з керівництвом ФБУ. Зокрема, він повідомив, що у 2025 році в Києві відкрито три нові зали, один з яких – у Київському спортивному ліцеї, а закритий чемпіонат міста серед юнаків і юніорів зібрав 428 учасників проти попереднього рекорду 170. Водночас, за його словами, звернення Київської федерації щодо включення турніру «Кубок Києва» до календаря ФБУ залишалися без відповіді.

«Ми на високому рівні проводимо столичні чемпіонати і виплачуємо грошові премії, мотивуючи наших боксерів, але зі сторони ФБУ йде повний ігнор наших звернень, зокрема щодо турніру «Кубок Києва». При цьому на останньому Кубку України призові були у вигляді сертифіката на 400 гривень – 400 гривень отримує чемпіон Кубку України, як вам така мотивація?», – запитав президент Київської міської федерації боксу.

Негода також звернув увагу на, як він висловився, «маніпуляції» з представництвом регіонів і послався на дані профільних відомств щодо кількості діючих регіональних федерацій у складі ФБУ. Він заявив, що частина осередків, які, за його словами, не демонструють активності у всеукраїнських змаганнях, зберігають право голосу, тоді як низка федерацій із результатами на національному й міжнародному рівнях, на думку функціонера, такого права позбавлені.