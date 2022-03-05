Пресконференції

18:59 05.03.2022

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

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Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

Українські військовослужбовці чинять великий опір, воюють як звірі, заявив полонений російський офіцер, лейтенант танкових військ РФ Максим Гришенков на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в суботу.

"Ми йшли в бік Сум. Подальшим завданням було дійти до Києва якнайшвидше. Завдання – розбивати все, що бачимо з військової техніки або військових людей, які не належать до наших військ. Але наша колона потрапила в засідку і була повністю розбита місцевими, які воюють, як звірі, з усіх озброєнь. Вони не віддають жодного сантиметра своєї землі. Командування нас просто кинуло. Підтримки не було", - сказав Гришенков.

Інший полонений офіцер танкових військ РФ Дмитро Колоярцев зазначив, що Україна має сучасну зброю.

"Після того, як пройшли Суми і Прилуки, моя колона потрапила під обстріл українських сил. Уся колона згоріла. У вас сучасна зброя. Нас бомбили звідусіль – з повітря та із землі. Байрактари, РПГ, кулеметами. Було страшно. Я добровільно зі своїм екіпажем здався в полон", - сказав він.

 

За словами полоненого військовослужбовця Андрія Чуватаревського, який проходив контрактну службу в Московській області, росіяни зіткнулися в Україні з великим опором.

"Ми зіткнулися з чималим опором. Я ніколи такого не зустрічав. Я хочу попросити, щоб сюди нікого не відправляли і просто виводили війська звідси", - заявив він.

Як наголосив полонений військовослужбовець Дмитро Гагарін, Путін відправив російських військових на смерть.

"Тут гинуть російські строковики, ваші діти. Гинуть мої товариші. Вони просто помирають, тому що їх обманюють. Обманює їх Путін, відправляючи їх на смерть. Їх ніхто не поховає, просто їхнім батькам у російських військкоматах скажуть, що вони на навчаннях, або надішлють повідомлення про зникнення безвісти, але це брехня", - сказав він.

"Наші молоді пацани тут залишаються через те, що наш президент не хоче, щоб ми донесли до своєї країни, що тут відбувається. Тіла наших загиблих Росія не забирає", - додав Гагарін.

Теги: #військовополонені
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