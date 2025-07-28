Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці — від виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин.

"Сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга також наголосив на нагальній необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Тільки вирішивши проблему корінного злочину — неспровокованої війни Росії — ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні нею. Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою — це моральний та правовий імператив", - наголосив міністр.

Вночі з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли Волноваську виправну колонію у селищі Оленівка. Там загарбники утримували українських військовополонених — захисників "Азовсталі".

Внаслідок вчиненого росіянами воєнного злочину загинули щонайменше 53 українських захисники, ще 130 дістали поранень різної важкості.