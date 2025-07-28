Інтерфакс-Україна
Події
12:42 28.07.2025

Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці

1 хв читати
Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у навмисному вбивстві українських військовополонених в Оленівці — від виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин.

"Сьогодні виповнюється третя річниця жахливих цілеспрямованих убивств в Оленівці. 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга також наголосив на нагальній необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

"Тільки вирішивши проблему корінного злочину — неспровокованої війни Росії — ми можемо забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, скоєні нею. Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою — це моральний та правовий імператив", - наголосив міністр.

Вночі з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли Волноваську виправну колонію у селищі Оленівка. Там загарбники утримували українських військовополонених — захисників "Азовсталі".

Внаслідок вчиненого росіянами воєнного злочину загинули щонайменше 53 українських захисники, ще 130 дістали поранень різної важкості.

Теги: #військовополонені #оленівка #мкс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 24.07.2025
МЗС вітає ініціативу ОБСЄ щодо задіяння московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених

МЗС вітає ініціативу ОБСЄ щодо задіяння московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених

17:39 17.07.2025
Голова МКС: Через Римський статут Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини

Голова МКС: Через Римський статут Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини

11:19 16.06.2025
За підтримки національної програми зовнішньої реабілітації "Неопалимі" розпочалося лікування військового, якому окупанти випалили на тілі напис "Слава Росії"

За підтримки національної програми зовнішньої реабілітації "Неопалимі" розпочалося лікування військового, якому окупанти випалили на тілі напис "Слава Росії"

20:36 14.06.2025
Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

17:53 10.06.2025
Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

16:44 10.06.2025
ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового є справжнім

ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового є справжнім

15:28 10.06.2025
КШППВ фіксує нову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених

КШППВ фіксує нову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених

20:09 08.06.2025
Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

Росія досі не надала повних списків військовополонених, про обмін яких була домовленість в Стамбулі

13:43 27.05.2025
Більше 200 військових загинули у російських тюрмах через тортури та ненадання меддопомоги — розслідування АР

Більше 200 військових загинули у російських тюрмах через тортури та ненадання меддопомоги — розслідування АР

12:54 26.05.2025
Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

ВАЖЛИВЕ

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

ОСТАННЄ

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи за військовими та цивільними, які загинули в полоні

Хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"

Набуття чинності законом про реформу АРМА забезпечує фінансування близько EUR600 млн за програмою Ukraine Facility

"Апартель Східниця" отримав п'ять зірок

На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

США витратили близько чверті ракет ПРО THAAD під час відбиття ракетних ударів Ірану по Ізраїлю - ЗМІ

Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, "Укренерго" просить ощадливо споживати е/е

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА