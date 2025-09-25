Інтерфакс-Україна
Події
20:23 25.09.2025

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

2 хв читати
Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч із Секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами, Архиєпископом Полом Річардом Галахером, підтвердив запрошення його до Києва та висловив сподівання візит Папи Римського Лева XIV до України.

"Був радий зустрітися з Архиєпископом Полом Річардом Галахером у Нью-Йорку. Ми високо цінуємо постійну духовну підтримку України з боку Святішого Отця, а також гуманітарну допомогу Ватикану, зокрема турботу про українських дітей", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Сибіга висловив вдячність за місію кардинала Маттео Дзуппі та зазначив, що Україна "цінує залучення Святого Престолу до звільнення наших військовополонених і депортованих дітей".

"Ми й надалі сподіваємося на апостольський візит Його Святості до України, який надав би надзвичайно важливу духовну підтримку мільйонам вірян у цей складний час повномасштабної війни. Разом зі Святим Престолом ми продовжимо працювати над полегшенням людських страждань і просуванням справи миру. Я також підтвердив наше запрошення Архиєпископу Галахеру відвідати Україну у зручний для нього час", - зазначив глава МЗС України.

Як повідомлялося, у 2023 році Папа Римський Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болонському та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в конфлікті в Україні через збройну агресію РФ.

Кардинал відвідав Київ, Москву, Вашингтон та Пекін, щоб вислухати сторони конфлікту та сприяти гуманітарним жестам, зокрема у питанні повернення депортованих українських дітей.

 

Теги: #діти #військовополонені #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

23:00 23.09.2025
Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

21:27 23.09.2025
Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

19:35 23.09.2025
Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

19:30 23.09.2025
Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

19:02 23.09.2025
Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

19:01 22.09.2025
Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації – Єрмак

Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації – Єрмак

17:41 19.09.2025
Адмінарешт не застосовується до чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років

Адмінарешт не застосовується до чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років

15:58 17.09.2025
Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

16:21 16.09.2025
Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

ВАЖЛИВЕ

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

ОСТАННЄ

Угорські винищувачі перехопили біля Латвії 5 російських літаків

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Міністри закордонних справ України та Лівану обговорили економічну співпрацю

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

Сибіга та очільниця МЗС Фінляндії обговорили нещодавні контакти з Вашингтоном та розвиток Коаліції укриттів

Олена Зеленська та Меланія Трамп обговорили захист дітей

Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Чоловік підірвався на міні в прикордонні Сумської області, шпиталізований з важкими травмами

Стефанчук про оновлення Цивільного кодексу: Цей законопроєкт про розширення особистих прав кожної людини

Трамп хотів би, щоб Туреччина припинила купувати російську нафту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА