Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч із Секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами, Архиєпископом Полом Річардом Галахером, підтвердив запрошення його до Києва та висловив сподівання візит Папи Римського Лева XIV до України.

"Був радий зустрітися з Архиєпископом Полом Річардом Галахером у Нью-Йорку. Ми високо цінуємо постійну духовну підтримку України з боку Святішого Отця, а також гуманітарну допомогу Ватикану, зокрема турботу про українських дітей", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Сибіга висловив вдячність за місію кардинала Маттео Дзуппі та зазначив, що Україна "цінує залучення Святого Престолу до звільнення наших військовополонених і депортованих дітей".

"Ми й надалі сподіваємося на апостольський візит Його Святості до України, який надав би надзвичайно важливу духовну підтримку мільйонам вірян у цей складний час повномасштабної війни. Разом зі Святим Престолом ми продовжимо працювати над полегшенням людських страждань і просуванням справи миру. Я також підтвердив наше запрошення Архиєпископу Галахеру відвідати Україну у зручний для нього час", - зазначив глава МЗС України.

Як повідомлялося, у 2023 році Папа Римський Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, архієпископу Болонському та президенту Конференції італійських єпископів, очолити місію, яка сприятиме зменшенню напруженості в конфлікті в Україні через збройну агресію РФ.

Кардинал відвідав Київ, Москву, Вашингтон та Пекін, щоб вислухати сторони конфлікту та сприяти гуманітарним жестам, зокрема у питанні повернення депортованих українських дітей.