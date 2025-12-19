Інтерфакс-Україна
Події
17:52 19.12.2025

Коордштаб: Понад третина військовополонених з російського боку, які перебувають в Україні, - не росіяни

Понад третина військовополонених з російського боку, які знаходяться в Україні - не росіяни. 16% — це примусово мобілізовані українські громадяни, заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов.

Про це він розповів на міжнародному форумі "Стійка Європа: форум протидії російській пропаганді та дезінформації ", який відбувся 17-18 грудня в Брюсселі, де окрему увагу приділили темі системних злочинів РФ проти власних громадян і мешканців тимчасово окупованих територій України.

Захід організував Інститут національної стійкості та безпеки та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

За словами Усова, російська держава послідовно знищує не лише українську ідентичність, а й ідентичність малих та корінних народів самої РФ.

"Понад третина військовополонених з російського боку, які знаходяться в Україні, — не росіяни. Зокрема, 16% — це примусово мобілізовані українські громадяни, 12% — представники корінних народів РФ, ще 6% — іноземці", — підкреслив Усов.

Він також додав, що до лав російської армії з тимчасово окупованих територій України було примусово мобілізовано 46 127 українських громадян.

