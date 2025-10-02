МВС: затверджено керівників груп Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Рада Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими затвердила керівників робочих груп штабу, обговорила перемовини щодо обмінів військовополоненими та повернення цивільних.

"Під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка відбулося чергове засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - повідомляє МВС України в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, участь у засіданні взяли керівники органів державної влади, залучених до проведення обмінів.

"На засіданні затверджено керівників і заступників робочих груп Координаційного штабу: з питань репатріації тіл Захисників України, поводження з військовополоненими ворогами, реінтеграції та постізоляційного супроводу звільнених з полону, міжнародної діяльності, з питань захисту прав і свобод цивільних осіб, опрацювання і обліку кореспонденції, розгляду звернень та запитів штабу", - зазначають в міністерстві.

За інформацією МВС України, під час засідання обговорені ключові теми: перемовини щодо обмінів військовополоненими та повернення цивільних, підсумки попередніх обмінів, посилення нормативної бази та організація роботи регіональних представництв штабу.