15:16 22.11.2025

Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина - Коордштаб

Фото: https://t.me/Koord_shtab

В Україну з Білорусі вдалося повернути 31 громадянина, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"В Україну повертаються жінки та чоловіки затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення - від 2 до 11 років. Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки - 18 років, найстаршому - 58 років", - йдеться у повідомленні Координаційного штабу у телеграм в суботу.

Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф", - наголосили у Координаційному штабі.

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Як повідомлялось, Олександр Лукашенко 22 листопада помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.

Теги: #білорусь #повернення #цивільні #коордштаб

