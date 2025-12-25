В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Фото: Чернігівська ОВА

Восьмеро людей, за попередніми даними, постраждали через атаку ворожого безпілотника по житловому будинку у Чернігові, повідомив очільник обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Влучання ворожого БпЛА в пʼятиповерхівку в Чернігові. Дуже жорстоко. На Різдво. Просто серед дня. Люди були вдома. Одна людина загинула – 80-річна жінка. Ще 8 людей постраждали. Троє із них у важкому стані. Це попередні цифри. Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. Руйнування значні", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, нині тривають рятувальні роботи, вогнеборці гасять пожежу. Працюють усі відповідні служби. Волонтери. На місці розгорнули пункт незламності.

Усім постраждалим надають необхідну допомогу.