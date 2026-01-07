12:11 07.01.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.
"Станом на зараз в обласному центрі через терор росіян 8 потерпілих", - написав він у телеграм-каналі у середу опівдні
За його словами, наразі навколо житлових будинків у Дніпрі, які цієї ночі понівечив ворог, чимало людей. Комунальники звільняють подвір’я від будівельного сміття. Поступово вивозять його.
Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.