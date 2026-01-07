Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"Станом на зараз в обласному центрі через терор росіян 8 потерпілих", - написав він у телеграм-каналі у середу опівдні

За його словами, наразі навколо житлових будинків у Дніпрі, які цієї ночі понівечив ворог, чимало людей. Комунальники звільняють подвір’я від будівельного сміття. Поступово вивозять його.

Раніше повідомлялося про сімох постраждалих.