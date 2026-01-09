Інтерфакс-Україна
Події
09:00 09.01.2026

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Фото: НГУ

Сили оборони України знешкодили 244 повітряних цілей із 278, задіяних противником у ніч проти п'ятниці, втім зафіксовані влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 9 січня (з 19:30 8 січня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Повідомляється, що з цієї кількості було 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – "шахеди"); 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф); 22 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - рф).

Зазначається, що основним напрямком удару була Київщина.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі: 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 8 балістичних Іскандер-М/С-400; 10 крилатих ракет "Калібр".

Крім того, зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

