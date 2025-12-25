Інтерфакс-Україна
Події
00:03 25.12.2025

Підрозділ ударних БпЛА Lasar’s Group знищив ворожий ТОС-1А "Солнцепьок" - командувач Нацгвардії

1 хв читати

Підрозділ ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Lasar’s Group знищив важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", яку противник застосовував по передових позиціях Сил оборони України, повідомляє командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко.

"Коли техніка противника наносила вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32-ї окремої механізованої бригади. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі", — зазначив генерал Півненко.

ТОС-1А "Солнцепьок" призначена для ураження легкоброньованої та автомобільної техніки, а також будівель і споруд за допомогою термобаричних боєприпасів. Загальна вартість такої установки складає близько 8 мільйонів гривень.

Джерело: https://t.me/Pivnenko_NGU/3433

Теги: #війна #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 24.12.2025
Посол США при НАТО: врегулювання війни в Україні може відбутися протягом 90 днів

Посол США при НАТО: врегулювання війни в Україні може відбутися протягом 90 днів

14:05 24.12.2025
Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

11:59 24.12.2025
Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

10:26 24.12.2025
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

10:22 24.12.2025
США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

10:19 24.12.2025
Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

10:11 24.12.2025
Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

08:43 24.12.2025
Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

08:18 24.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1220 ворожих цілей

06:44 24.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

Посол України достроково залишив захід МЗС Ізраїлю біля Стіни Плачу через присутність посла РФ — ЗМІ

Двоє літніх людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини – прокуратура

Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї - ЗМІ

Ввечері ворог знову бив по критичній інфраструктурі Харкова, постраждала одна людина

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА