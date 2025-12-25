Підрозділ ударних БпЛА Lasar’s Group знищив ворожий ТОС-1А "Солнцепьок" - командувач Нацгвардії

Підрозділ ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Lasar’s Group знищив важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", яку противник застосовував по передових позиціях Сил оборони України, повідомляє командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко.

"Коли техніка противника наносила вогонь, її зафіксувала аеророзвідка 32-ї окремої механізованої бригади. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі", — зазначив генерал Півненко.

ТОС-1А "Солнцепьок" призначена для ураження легкоброньованої та автомобільної техніки, а також будівель і споруд за допомогою термобаричних боєприпасів. Загальна вартість такої установки складає близько 8 мільйонів гривень.

