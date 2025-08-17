Інтерфакс-Україна
Події
15:52 17.08.2025

Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

1 хв читати
Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13907

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Україна і РФ обміняли вже понад 10 тисяч полонених військовослужбовців.

"Лише за останні тижні додому повернулись близько 1200 українських захисників", - повідомляється на сторінці ГУР у Facebook в неділю.

У статті The Wall Street Journal начальник ГУР Кирило Буданов та секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як воєнна розвідка змогла налагодити роботу із визволення українських полонених під час повномасштабного вторгнення, і що перший контакт стався у березні 2022 року, коли імпровізована домовленість про обмін тілами загиблих стала одним із перших кроків до системного перемовного процесу.

"Не було довіри. Бої точилися просто під Києвом, нам потрібно було переконати ворога обміняти людей. Але ми не вірили один одному", — розповів Буданов.

Усов у свою чергу ознайомився з науковими працями одного з російських перемовників про близькосхідні конфлікти, і це дало розуміння, як вибудувати робочі контакти. "Попри те, що ми вороги, і Росія є агресором, нам вдалося вибудувати певний рівень комунікації. Важко воювати з ними, важко домовлятися, але ми робимо це чесно", — зазначив він.

 

Теги: #обмін #гур_міноборони #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 17.08.2025
Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

17:45 16.08.2025
Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

Путін запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на відхід України з Донбасу – журналіст із посиланням на джерело

13:39 12.08.2025
Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

01:10 09.08.2025
Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

10:35 08.08.2025
ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

ЦПД спростував повідомлення МЗС РФ про начебто "відмову" України забирати своїх військовополонених

17:15 04.08.2025
Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів ГУР у найскладнішому забігу у світі

Під Києвом відбувся допрем’єрний показ фільму про участь ветеранів ГУР у найскладнішому забігу у світі

13:22 03.08.2025
Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1200 людей

Зеленський: Є домовленість про обмін з РФ 1200 людей

10:30 03.08.2025
ГУР здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ

ГУР здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ

12:12 01.08.2025
Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

Розвідка оприлюднила дані чергового воєнного злочинця — командира бригади, що запускає "шахеди" по Україні

21:27 28.07.2025
Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Зеленський прибув до Єврокомісії

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

Названі кандидати на посаду президента КАІ

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Поблизу Щурівки Харківської області горить суха трава, є загроза будівлям

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА