Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13907

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Україна і РФ обміняли вже понад 10 тисяч полонених військовослужбовців.

"Лише за останні тижні додому повернулись близько 1200 українських захисників", - повідомляється на сторінці ГУР у Facebook в неділю.

У статті The Wall Street Journal начальник ГУР Кирило Буданов та секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов розповіли, як воєнна розвідка змогла налагодити роботу із визволення українських полонених під час повномасштабного вторгнення, і що перший контакт стався у березні 2022 року, коли імпровізована домовленість про обмін тілами загиблих стала одним із перших кроків до системного перемовного процесу.

"Не було довіри. Бої точилися просто під Києвом, нам потрібно було переконати ворога обміняти людей. Але ми не вірили один одному", — розповів Буданов.

Усов у свою чергу ознайомився з науковими працями одного з російських перемовників про близькосхідні конфлікти, і це дало розуміння, як вибудувати робочі контакти. "Попри те, що ми вороги, і Росія є агресором, нам вдалося вибудувати певний рівень комунікації. Важко воювати з ними, важко домовлятися, але ми робимо це чесно", — зазначив він.