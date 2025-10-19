Путін під час розмови з Трампом вимагав Донеччину в обмін на частини Запорізької й Херсонської областей

Володимир Путін під час телефонної розмови цього тижня з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Київ передав повний контроль над Донеччиною як умову для завершення війни, зазначили двоє високопосадовців, знайомих із перебігом розмови, повідомляє The Washington Post.

"Зосередженість Путіна на Донецьку свідчить, що він не відмовляється від попередніх вимог, які залишають конфлікт у глухому куті, попри оптимізм Трампа щодо можливості досягнення угоди", – зазначили посадовці, які говорили на умовах анонімності.

Під час дзвінка Путін також запропонував віддати частини двох інших регіонів України – Запорізької та Херсонської областей – в обмін на повний контроль над Донецьком.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/10/18/putin-trump-donetsk-war-ukraine/