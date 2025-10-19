Інтерфакс-Україна
Події
00:18 19.10.2025

Путін під час розмови з Трампом вимагав Донеччину в обмін на частини Запорізької й Херсонської областей

1 хв читати

Володимир Путін під час телефонної розмови цього тижня з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Київ передав повний контроль над Донеччиною як умову для завершення війни, зазначили двоє високопосадовців, знайомих із перебігом розмови, повідомляє The Washington Post.

"Зосередженість Путіна на Донецьку свідчить, що він не відмовляється від попередніх вимог, які залишають конфлікт у глухому куті, попри оптимізм Трампа щодо можливості досягнення угоди", – зазначили посадовці, які говорили на умовах анонімності.

Під час дзвінка Путін також запропонував віддати частини двох інших регіонів України – Запорізької та Херсонської областей – в обмін на повний контроль над Донецьком.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2025/10/18/putin-trump-donetsk-war-ukraine/

Теги: #донеччина #обмін #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:12 18.10.2025
Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

11:07 15.10.2025
Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

10:30 15.10.2025
Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

14:35 14.10.2025
Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

12:12 12.10.2025
УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

10:34 10.10.2025
Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА

Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА

18:37 08.10.2025
Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

16:43 06.10.2025
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

12:39 04.10.2025
Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

10:28 03.10.2025
Двое "азовців" повернулися додому під час останнього обміну - Прокопенко

Двое "азовців" повернулися додому під час останнього обміну - Прокопенко

ВАЖЛИВЕ

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

ОСТАННЄ

Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

У США пройшли масові протести проти президентства Дональда Трампа - ЗМІ

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

Австрія погодилася підтримати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Перемовини щодо постачання Україні озброєння з боку США перейшли у непублічну площину — Мережко

Стармер пропонує США та Україні спільно працювати над мирним планом за зразком Гази

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

Окупанти атакували Дніпропетровщину: постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА