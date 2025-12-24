Житель Лиману загинув під обстрілами, ще 5 мирних жителів Донецької області поранені за добу – обладміністрація

Один житель Донецької області загинув, ще п'ятеро дістали поранення за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто; у Рубцях пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 авто. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 6 приватних будинків; в Олексієво-Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено авто", - написав Філашкін в Телеграм у середу.

Також у Різниківці Сіверської громади Бахмутського району Донецької області внаслідок обстрілів було пошкоджено два будинки.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - повідомив Філашкін.

З лінії фронту було евакуйовано 139 людей, у тому числі 27 дітей.

Як повідомлялося, у понеділок окупанти 3 рази обстріляли населені пункти області, один мирний житель був поранений, у неділю було 6 обстрілів, без постраждалих, у суботу - 18 обстрілів, одна людина загинула, четверо постраждали.

У понеділок з лінії фронту було евакуйовано 153 людини, у тому числі 27 дітей, у неділю - 77 людей, у тому числі 6 дітей, у суботу було евакуйовано 94 людини, у тому числі 12 дітей.