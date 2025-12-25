Інтерфакс-Україна
06:39 25.12.2025

Ворог просунувся у Сумській, Харківській та Донецькій областях - DeepState

За минулу добу зафіксовано зміни лінії зіткнення на північному, північно-східному та східному напрямках, зокрема в межах Сумської, Харківської та Донецької областей, свідчать оновлені дані OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді", - повідомляється в дописі, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Згідно з мапами DeepState, у Кіндратівці (Сумська обл., Сумський район) площа червоної зони за добу збільшилася на 11,78 км², водночас сіра зона зменшилася на 3,49 км².

У районі Вовчанська (Харківська обл., Чугуївський район) червона зона зросла на 2,71 км², сіра зона — на 0,12 км².

У Мирнограді (Донецька обл., Покровський район) зафіксовано збільшення червоної зони на 4,35 км², при цьому площа сірої зони зменшилася на 4,35 км².

Загалом за добу в зазначених населених пунктах площа територій під контролем ворога зросла на 18,84 км², тоді як сумарна площа сірої зони зменшилася на 7,72 км².

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22991

Теги: #війна #території

