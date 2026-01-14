Інтерфакс-Україна
Події
14:37 14.01.2026

Прокуратура: у Вінниці підпільно виробляли фальшиві марки "Укрпошти", зокрема, серії "Русский военний корабль, иди …!"

1 хв читати

У Вінниці викрито підпільне виробництво фальшивих марок "Укрпошти", зокрема популярних колекційних серій "Русский военний корабль, иди …!" та "Писанка", збитки державі становлять понад 5 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Вінничини за незаконне виготовлення та збут фальсифікованих поштових марок із використанням торговельної марки АТ "Укрпошта" (ч. 3 ст. 229 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, протягом майже року чоловік без дозволу правовласника організував підпільний цех: орендував приміщення, закупив професійне поліграфічне обладнання, матеріали та залучив працівників.

"За цей час виготовлено понад 1,6 млн підроблених марок, зокрема популярних колекційних серій — "Русский военний корабль, иди …!" та "Писанка"", - наголошують в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, сума шкоди, завданої державній компанії, перевищує 5 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено значну кількість контрафактної продукції, обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Теги: #марки #підробка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 07.10.2025
Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

12:39 24.07.2025
Генпрокурор: заступник керівника окружної прокуратури Чернігівщини підозрюється у викраденні та підробці документів

Генпрокурор: заступник керівника окружної прокуратури Чернігівщини підозрюється у викраденні та підробці документів

14:15 20.02.2025
"Укрпошта" випустить марку із зображенням антивоєнних скульптур, створених Джеймсом Коломіною в Києві

"Укрпошта" випустить марку із зображенням антивоєнних скульптур, створених Джеймсом Коломіною в Києві

13:48 25.10.2024
"Укрпошта" анонсує другий випуск поштових марок серії "Комахи України"

"Укрпошта" анонсує другий випуск поштових марок серії "Комахи України"

12:21 03.10.2024
"Укрпошта" пропонує українцям обрати ескіз поштової марки до Міжнародного дня волонтера

"Укрпошта" пропонує українцям обрати ескіз поштової марки до Міжнародного дня волонтера

12:50 27.09.2024
"Укрнафта" заявила про факти підробки її паливних талонів

"Укрнафта" заявила про факти підробки її паливних талонів

19:45 04.08.2024
Ворог поширює вебзастосунки, що нагадують Резерв+, для збору персональних даних українців

Ворог поширює вебзастосунки, що нагадують Резерв+, для збору персональних даних українців

13:31 23.05.2024
"Укрпошта" випустила поштові марки на честь бригади "Азoв"

"Укрпошта" випустила поштові марки на честь бригади "Азoв"

09:05 13.05.2024
Укрпошта випустить марки з кримськотатарською та харківською вишивками

Укрпошта випустить марки з кримськотатарською та харківською вишивками

18:47 20.12.2023
БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії

БЕБ заявляє про викриття заводу з виробництва підробленої оливкової олії

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Бюджет Міноборони втратив 300 млрд грн, потрібен аудит фінансів для відповіді на запитання виплат військовим – міністр

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

ОСТАННЄ

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

До 9 років позбавлення волі засуджено ексректора Донецького медуніверситету - ВАКС

Уряд Іспанії затвердив угоду, яка дозволяє виготовити для України тактичний радар Lanza LTR-25

Домбровскіс: ЄС залишає за собою право використати росактиви, якщо РФ не сплатить Україні репарації

Служба освітнього омбудсмена отримала майже 2,3 тис. звернень та запитів у 2025 році

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Перші кошти з EUR90 млрд Україна зможе отримати в квітні - Домбровскіс

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

У Києві зафіксовано влучання ворожого БпЛА на подвір'ї приватного домоволодіння – КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА