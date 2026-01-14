Прокуратура: у Вінниці підпільно виробляли фальшиві марки "Укрпошти", зокрема, серії "Русский военний корабль, иди …!"

У Вінниці викрито підпільне виробництво фальшивих марок "Укрпошти", зокрема популярних колекційних серій "Русский военний корабль, иди …!" та "Писанка", збитки державі становлять понад 5 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Вінничини за незаконне виготовлення та збут фальсифікованих поштових марок із використанням торговельної марки АТ "Укрпошта" (ч. 3 ст. 229 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, протягом майже року чоловік без дозволу правовласника організував підпільний цех: орендував приміщення, закупив професійне поліграфічне обладнання, матеріали та залучив працівників.

"За цей час виготовлено понад 1,6 млн підроблених марок, зокрема популярних колекційних серій — "Русский военний корабль, иди …!" та "Писанка"", - наголошують в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, сума шкоди, завданої державній компанії, перевищує 5 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено значну кількість контрафактної продукції, обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.