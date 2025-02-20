"Укрпошта" випустить марку із зображенням антивоєнних скульптур, створених Джеймсом Коломіною в Києві

"Укрпошта" в четвер, 20 лютого, анонсувала вихід вихід поштового блоку під назвою "ART vs WAR. James Colomina", присвяченого одинадцятій річниці російсько-української війни.

"Саме цього дня 2014 року російські терористичні війська вдерлись на територію українського Криму і відтоді вже 11 років український народ чинить опір російській агресії. Офіційна презентація нового поштового випуску відбудеться 24 лютого, що є ще однією трагічною датою в історії України – третьою річницею повномасштабної війни. Тираж поштового блоку – 109,6 тис. примірників – символічно відображає 1096 днів боротьби українців з моменту початку масштабної агресії", - повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Відзначається, що за час повномасштабного вторгнення на підтримку України висловилися найвпливовіші політичні діячі, світові зірки та митці. Так, англійський художник Бенксі залишив графіті на зруйнованих будинках, одне з яких стало ескізом до поштовоі марки "ПТН ПНХ!" і початком нової поштової серії воєнного часу "Мистецтво проти війни/ART vs WAR".

"Сьогодні Укрпошта продовжує цю серію випуском поштового блоку з роботами не менш загадкового французького митця Джеймса Коломіни. Відомий своїми яскраво-червоними скульптурами, митець створив п’ять інсталяцій у Києві у 2024 р. до Дня Незалежності України, "щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати непохитну підтримку українському народу". Три з них скульптор розташував на Майдані Незалежності: "Посланець" – на фасаді будівлі головпоштамту, "Голуб" – на ліхтарі біля меморіалу загиблих за Україну Героїв, "Дівчинка на гойдалці" на Алеї Героїв Небесної Сотні. Саме ці три роботи стали основою нового поштового блоку", - вказується у повідомленні.

Поштовий блок "ART vs WAR. James Colomina" складається з трьох марок, номінал кожної марки – M (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштових карток). Тираж конверта "Перший день" – 25 000 примірників, карток – 20 000 примірників, папки – 500 примірників. Дизайн блоку, конверту, картки та штемпеля "Перший день" – Костянтина Лапушен. Погашення штемпелем "Перший день" відбудеться у м. Києві.

Поштовий блок, картку та конверти можна придбати починаючи з 24 лютого у відділеннях Укрпошти по всій країні, філателістичних крамницях, а також в офіційному онлайн-магазині. Власники філабонементів отримають посилання на оплату нового випуску 20 лютого впродовж дня.