Укрпошта випустить марки з кримськотатарською та харківською вишивками

16 травня у Всесвітній день вишиванки Укрпошта введе в обіг дві нові поштові марки: із зображенням вишивки Харківської області із серії "Українська вишивка - код нації", започаткованої у 2018 р., і зі зразком кримськотатарської вишивки АР Крим, повідомляє пресслужба поштового відомства.

Пресслужба зазначає, що українська вишивка має тисячолітню історію, а візерунок на вишивці - це не просто елемент декору. Вчені вважають, що саме у вишивці зашифровано генетичний код нації.

На новій марці від Укрпошти Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст., на рукавах якої мальовниче зображення півників - символу сонця, світла, пробудження життя. Автономна Республіка Крим на поштовому випуску представлена кримськотатарською вишивкою, а саме: жіноча головна шаль "марама", середина ХІХ ст., що виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською "к'аснак") з використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну. Орнаментика, колірні поєднання, технологічні прийоми відповідають принципам національного декоративно-прикладного мистецтва, що склалися з давніх часів.

Тираж марки "Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı" - 800 000 примірників. На полях марочного аркуша розміщено текст "Кримськотатарська вишивка - код народу. Автономна Республіка Крим". Номінал марки - U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент - 15,00 грн.). Кількість марок у аркуші - 8+1 купон. Випуск здійснено за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та ГО "Ель Чебер".

Марка "Сорочка (фрагмент). Харківська обл." випущена тиражем 800 000 примірників. Номінал марки - F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів та поштових карток, еквівалент - 30,00 грн.). Текст на полях аркуша - "Українська вишивка - код нації. Харківська обл.". Кількість марок у аркуші - 8+1 купон. Дизайн марок, карток, конверта та штемпеля першого дня був розроблений Оксаною Шукліновою.

Сьогодні, коли український народ веде боротьбу з російськими окупантами за свою незалежність, вишиванка набула особливого значення для кожного українця. Вона є не лише стародавньою частиною гардеробу нашого народу, а й символом української сили та сміливості, ознакою вільних людей та сучасною зброєю, зазначає Укрпошта.