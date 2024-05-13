Події

09:05 13.05.2024

Укрпошта випустить марки з кримськотатарською та харківською вишивками

2 хв читати
Укрпошта випустить марки з кримськотатарською та харківською вишивками

16 травня у Всесвітній день вишиванки Укрпошта введе в обіг дві нові поштові марки: із зображенням вишивки Харківської області із серії "Українська вишивка - код нації", започаткованої у 2018 р., і зі зразком кримськотатарської вишивки АР Крим, повідомляє пресслужба поштового відомства.

Пресслужба зазначає, що українська вишивка має тисячолітню історію, а візерунок на вишивці - це не просто елемент декору. Вчені вважають, що саме у вишивці зашифровано генетичний код нації.

На новій марці від Укрпошти Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст., на рукавах якої мальовниче зображення півників - символу сонця, світла, пробудження життя. Автономна Республіка Крим на поштовому випуску представлена кримськотатарською вишивкою, а саме: жіноча головна шаль "марама", середина ХІХ ст., що виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською "к'аснак") з використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну. Орнаментика, колірні поєднання, технологічні прийоми відповідають принципам національного декоративно-прикладного мистецтва, що склалися з давніх часів.

Тираж марки "Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı" - 800 000 примірників. На полях марочного аркуша розміщено текст "Кримськотатарська вишивка - код народу. Автономна Республіка Крим". Номінал марки - U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент - 15,00 грн.). Кількість марок у аркуші - 8+1 купон. Випуск здійснено за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та ГО "Ель Чебер".

Марка "Сорочка (фрагмент). Харківська обл." випущена тиражем 800 000 примірників. Номінал марки - F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів та поштових карток, еквівалент - 30,00 грн.). Текст на полях аркуша - "Українська вишивка - код нації. Харківська обл.". Кількість марок у аркуші - 8+1 купон. Дизайн марок, карток, конверта та штемпеля першого дня був розроблений Оксаною Шукліновою.

Сьогодні, коли український народ веде боротьбу з російськими окупантами за свою незалежність, вишиванка набула особливого значення для кожного українця. Вона є не лише стародавньою частиною гардеробу нашого народу, а й символом української сили та сміливості, ознакою вільних людей та сучасною зброєю, зазначає Укрпошта.

 

Теги: #марки #пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 30.12.2023
Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

01:31 15.09.2023
До річниці визволення Харківщини "Укрпошта" разом з ОП випустила поштовий блок "Міста Героїв"

До річниці визволення Харківщини "Укрпошта" разом з ОП випустила поштовий блок "Міста Героїв"

05:42 02.09.2023
"Нова пошта" запустила послугу адресного забирання в Румунії

"Нова пошта" запустила послугу адресного забирання в Румунії

11:56 17.03.2023
Держпошта Литви призупинила відправлення посилок до Росії

Держпошта Литви призупинила відправлення посилок до Росії

19:48 17.01.2023
Кабмін дозволив пересилання паспортів поштою на період війни

Кабмін дозволив пересилання паспортів поштою на період війни

22:10 11.01.2023
Британську пошту атакували хакери

Британську пошту атакували хакери

15:34 25.12.2022
Мінреінтеграції пропонує дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу

Мінреінтеграції пропонує дозволити пересилати поштою документи, що посвідчують особу

16:27 01.11.2022
Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

17:25 26.10.2022
На Київщині жінка виявила у поштовій скриньці гранату, поліція розпочала розслідування

На Київщині жінка виявила у поштовій скриньці гранату, поліція розпочала розслідування

17:31 14.10.2022
"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

"Укрпошта" випустила нові поштові марки до Дня захисників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1740 окупантів

ВИБУХИ У ХАРКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку ситуація складна і динамічно змінюється

ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

Зеленський говорить про "надзвичайно складну" ситуацію у Вовчанську

ОСТАННЄ

СБУ затримала навідника, який готував ракетні удари по Рівненщині

Експеримент із дистанційного обстеження знищеного житла на окупованих територіях потребує масштабування - Верещук

ГУР ідентифікувало російських льотчиків, які обстрілюють територію України з літаків Ту-95МС і Ту-160

Окупанти за добу обстріляли Суми, Білопілля та 18 прикордонних сіл Сумської області, є загиблий і поранені

Унаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську семеро постраждалих за добу

Науседа перемагає в першому турі виборів президента в Литві

Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним"

Окупанти вночі та вранці обстріляли дві громади Сумської області

Ворог обстріляв 11 громад Херсонської області

ЗС України за добу ліквідували 1740 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА