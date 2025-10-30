17:21 30.10.2025
У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти
Поліція Києва встановлює обставини вибуху у приміщенні пошти в Солом’янському районі столиці.
"За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, постраждалі госпіталізовані. "Медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти"", - написав він у телеграм-каналі.
На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються.