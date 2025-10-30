У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

Поліція Києва встановлює обставини вибуху у приміщенні пошти в Солом’янському районі столиці.

"За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, постраждалі госпіталізовані. "Медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти"", - написав він у телеграм-каналі.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються.