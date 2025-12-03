У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи, перевіряється інформація про двох зниклих безвісти осіб

Станом на 17:30 у Шевченківському районі Харкова тривають пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в гаражному кооперативі, перевіряється інформація про двох зниклих безвісти осіб.

"Перевіряється інформація про двох зниклих безвісти осіб. Уже відомо про трьох постраждалих, один з яких був врятований співробітниками ДСНС. Ще одна людина загинула", - повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на департамент надзвичайних ситуацій.

Над усуненням наслідків вибуху працюють рятувальники, штаб департаменту надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту міста. Загалом від міста для ліквідації наслідків вибуху залучено 11 одиниць спецтехніки та більше 50 працівників комунальних служб.