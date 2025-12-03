22:42 03.12.2025
Поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоповерхівці в Одесі
У багатоповерхівці в одному з районів Одеси стався вибух у квартирі, поліцейські встановлюють обставини інциденту, повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.
"Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку", - сказано в повідомленні.
Наразі там працюють поліцейські та медики. Встановлюються всі обставини події.
Інформація щодо постраждалих уточняється. Деталі згодом.
Джерело: https://www.facebook.com/gunp.odesa/posts/pfbid02VNAKaCHy3w6Mbx5yiSpPcmVFnLBfw46oYrATMmwEiw5yZvvGkXdz3TFKoB5eJDrEl?locale=ru_RU