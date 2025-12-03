Поліцейські встановлюють обставини вибуху в багатоповерхівці в Одесі

У багатоповерхівці в одному з районів Одеси стався вибух у квартирі, поліцейські встановлюють обставини інциденту, повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

"Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку", - сказано в повідомленні.

Наразі там працюють поліцейські та медики. Встановлюються всі обставини події.

Інформація щодо постраждалих уточняється. Деталі згодом.

Джерело: https://www.facebook.com/gunp.odesa/posts/pfbid02VNAKaCHy3w6Mbx5yiSpPcmVFnLBfw46oYrATMmwEiw5yZvvGkXdz3TFKoB5eJDrEl?locale=ru_RU