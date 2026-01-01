Інтерфакс-Україна
Події
15:54 01.01.2026

Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

1 хв читати
Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих унаслідок вибуху на гірськолижному курорті Кран-Монтана та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Жахлива трагедія сталась у Швейцарії на Новий рік. Відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих людей унаслідок вибуху на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Щоразу сумуємо, коли життя втрачаються. Найважливіше – зробити все, щоб трагедії не повторювалися ніде у світі", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

"Співчуваємо народу й президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - додав президент.

Як повідомляло Sky News, у Швейцарії на гірськолижному курорті сталася пожежа, яка охопила бар, де люди святкували Новий рік. Відомо про десятки людей загиблих, ще близько 100 поранених.

Теги: #швейцарія #співчуття #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 01.01.2026
Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

21:54 26.12.2025
У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

18:25 19.12.2025
Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

17:54 19.12.2025
Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

17:33 19.12.2025
Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

17:22 19.12.2025
Швейцарія може направити в Україну військових, якщо буде мандат від Радбезу ООН або ОБСЄ, – посол

Швейцарія може направити в Україну військових, якщо буде мандат від Радбезу ООН або ОБСЄ, – посол

17:05 19.12.2025
Швейцарія готова стати платформою для переговорів щодо сталого та справедливого миру в Україні – посол

Швейцарія готова стати платформою для переговорів щодо сталого та справедливого миру в Україні – посол

01:45 19.12.2025
Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

11:27 15.12.2025
Посольство України в Ізраїлі висловлює співчуття з приводу теракту в Сіднеї

Посольство України в Ізраїлі висловлює співчуття з приводу теракту в Сіднеї

18:27 14.12.2025
Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Єдиний реєстр зброї не працюватиме з вечора 3 січня до ранку 5 січня - МВС

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

СБУ: 15 років тюрми отримав "кріт" з енергокомпанії Запоріжжя, який коригував атаки РФ по енергетиці

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

Кличко відвіз на фронт велику партію дронів від громади Києва

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

На заході України в п’ятницю очікуються сильні пориви вітру

Через авіаудар по екопарку під Харковом постраждали вольєри з птахами

SpaceX у 2025 році провела 165 запусків ракет Falcon 9 та п'ять тестових польотів місячної ракети Starship

Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА