Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих унаслідок вибуху на гірськолижному курорті Кран-Монтана та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Жахлива трагедія сталась у Швейцарії на Новий рік. Відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих людей унаслідок вибуху на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Щоразу сумуємо, коли життя втрачаються. Найважливіше – зробити все, щоб трагедії не повторювалися ніде у світі", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

"Співчуваємо народу й президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - додав президент.

Як повідомляло Sky News, у Швейцарії на гірськолижному курорті сталася пожежа, яка охопила бар, де люди святкували Новий рік. Відомо про десятки людей загиблих, ще близько 100 поранених.