Інтерфакс-Україна
Події
11:12 01.01.2026

Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

1 хв читати

Кілька людей загинули під час пожежі в барі, розташованому на території гірськолижного курорту Кран-Монтана (Crans-Montana) в швейцарському кантоні Валі, повідомляє газета Le Temps.

Є загиблі, проте точної кількості не наводиться. Десятки людей постраждали.

За даними видання Le Nouvelliste, кількість жертв може становити до 40 осіб.

Пожежа сталася в ніч проти четверга, коли в барі відзначали Новий рік. За деякими даними, до цього пролунав вибух. Його причину не встановлено.

На місці події працюють співробітники поліції та лікарі швидкої допомоги, задіяні гелікоптери рятувальних служб.

За даними деяких ЗМІ, на момент вибуху в барі було понад 100 осіб.

Теги: #швейцарія #пожежа #бар #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 01.01.2026
Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

09:33 27.12.2025
У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

21:54 26.12.2025
У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

19:52 24.12.2025
У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

13:10 23.12.2025
Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

18:25 19.12.2025
Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

17:54 19.12.2025
Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

Бюджет на другий конкурс пропозицій з відновлення України для швейцарських компаній було подвоєно через великий інтерес - посол

17:33 19.12.2025
Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

Швейцарія уважно стежить за обговореннями в ЄС і Британії щодо можливості використання активів РФ – посол

17:22 19.12.2025
Швейцарія може направити в Україну військових, якщо буде мандат від Радбезу ООН або ОБСЄ, – посол

Швейцарія може направити в Україну військових, якщо буде мандат від Радбезу ООН або ОБСЄ, – посол

17:05 19.12.2025
Швейцарія готова стати платформою для переговорів щодо сталого та справедливого миру в Україні – посол

Швейцарія готова стати платформою для переговорів щодо сталого та справедливого миру в Україні – посол

ВАЖЛИВЕ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

ОСТАННЄ

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

ЦРУ вважає, що Україна не націлювалася на резиденцію Путіна під час атаки дронами, всупереч заявам Кремля – ЗМІ

У всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання – Міненерго

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Відносна більшість українців оптимістично дивиться на 2026 рік, але зростає скепсис щодо змін - соцопитування

У 2026р. має розпочатися проєкт з корекції рубців для військових, компенсування за переобладнання авто для ветеранів і відкриття ветеранських просторів

Майже в 2,5 раза зросли посадові оклади соцпрацівників з 1 січня

Набув чинності новий порядок проведення військової підготовки офіцерів запасу

На 30% підвищено оклади всіх педпрацівників дитсадків, шкіл, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА