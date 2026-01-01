Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

Кілька людей загинули під час пожежі в барі, розташованому на території гірськолижного курорту Кран-Монтана (Crans-Montana) в швейцарському кантоні Валі, повідомляє газета Le Temps.

Є загиблі, проте точної кількості не наводиться. Десятки людей постраждали.

За даними видання Le Nouvelliste, кількість жертв може становити до 40 осіб.

Пожежа сталася в ніч проти четверга, коли в барі відзначали Новий рік. За деякими даними, до цього пролунав вибух. Його причину не встановлено.

На місці події працюють співробітники поліції та лікарі швидкої допомоги, задіяні гелікоптери рятувальних служб.

За даними деяких ЗМІ, на момент вибуху в барі було понад 100 осіб.