Інтерфакс-Україна
Події
19:24 01.01.2026

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

1 хв читати
Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Дві жінки постраждали через вибух газового балону у місті Городище Черкаської області в останній вечір 2025 року, було зруйновано житловий будинок, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Разом з рятувальниками на місці ліквідації працювала місцева пожежна команда села Старосілля. Постраждала жінка 2006 р.н, у неї опіки обличчя та рук, наразі знаходиться у лікарні. А також жінка 1979 р.н, – опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася", - повідомили надзвичайники у телеграм-каналі у четвер.

В ДСНС повідомили, що надзвичайна подія сталася надвечір 31 грудня. Вогонь охопив оселю та швидко поширювався. За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух газового балона.

 

Теги: #черкаська #постраждалі #вибух #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 01.01.2026
Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

Зеленський побажав якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

11:12 01.01.2026
Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

Пожежа сталася у барі на гірськолижному курорті у Швейцарії, є загиблі

07:06 01.01.2026
У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

У Запоріжжі кількість поранених через ворожий обстріл збільшилась до п’яти, серед них дитина – ОВА

08:51 31.12.2025
Двоє цивільних постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Білу Церкву – КОВА

Двоє цивільних постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Білу Церкву – КОВА

07:59 31.12.2025
Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

07:55 31.12.2025
П'ятеро цивільних дістали поранення впродовж доби внаслідок ворожих ударів у Херсонській області – ОВА

П'ятеро цивільних дістали поранення впродовж доби внаслідок ворожих ударів у Херсонській області – ОВА

07:43 31.12.2025
Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області – ОВА

02:58 31.12.2025
Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

02:39 31.12.2025
Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

21:25 29.12.2025
Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді ЄС, Францію - у G7, Швейцарію - в ОБСЄ, наголосив на продовженні співпраці

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

Головування Кіпру в Раді ЄС розпочинається у вирішальний момент для Європи - фон дер Ляєн

Загинув чоловік, травмувалися ще троє цивільних у Херсонській області через атаки ворога

Через ворожий авіаудар по екопарку під Харковом поранено хижаків, вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях

Відсутність на роботі заброньованого переселенця після відмови у відпустці є підставою для звільнення – Верховний Суд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА