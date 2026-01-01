Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Дві жінки постраждали через вибух газового балону у місті Городище Черкаської області в останній вечір 2025 року, було зруйновано житловий будинок, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Разом з рятувальниками на місці ліквідації працювала місцева пожежна команда села Старосілля. Постраждала жінка 2006 р.н, у неї опіки обличчя та рук, наразі знаходиться у лікарні. А також жінка 1979 р.н, – опіки обличчя, від госпіталізації відмовилася", - повідомили надзвичайники у телеграм-каналі у четвер.

В ДСНС повідомили, що надзвичайна подія сталася надвечір 31 грудня. Вогонь охопив оселю та швидко поширювався. За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух газового балона.