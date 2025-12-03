Вибух у Харкові не пов’язаний з ворожою атакою - мер

Вибух, який стався вдень у Шевченківському районі Харкова, був побутовий і не пов’язаний з ворожою атакою, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми переглянули ще камери відеоспостереження, це був побутовий вибух. Автівка розірвалася", - сказав Терехов журналістам.

За його словами, внаслідок вибуху постраждали гаражі, житлові будинки, розташовані поруч, і виправна колонія.

Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху 1 людина загинула, 3 постраждали. Перевіряється інформація щодо двох зникоиз безвісти.