Інтерфакс-Україна
Події
19:00 03.12.2025

Вибух у Харкові не пов’язаний з ворожою атакою - мер

Вибух, який стався вдень у Шевченківському районі Харкова, був побутовий і не пов’язаний з ворожою атакою, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми переглянули ще камери відеоспостереження, це був побутовий вибух. Автівка розірвалася", - сказав Терехов журналістам.

За його словами, внаслідок вибуху постраждали гаражі, житлові будинки, розташовані поруч, і виправна колонія.

Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху 1 людина загинула, 3 постраждали. Перевіряється інформація щодо двох зникоиз безвісти.

Теги: #харків #терехов #вибух

