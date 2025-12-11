Інтерфакс-Україна
18:58 11.12.2025

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок першого вибуху в Дарницькому районі Києва в четвер вдень загинув один із військовослужбовців Національної гвардії, постраждали ще один нацгвардієць та охоронець майданчика, під час другого вибуху постраждали двоє поліцейських, повідомляє прокуратура Києва.

"Перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали", - йдеться в повідомленні прокуратури Києва в телеграм-каналі в четвер.

Другий вибух, згідно з повідомленням, пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. "Постраждали двоє працівників поліції", - зазначають в прокуратурі.

За інформацією прокуратури, слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

"На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

Раніше в пресслужбі СБУ агентству повідомили, що СБУ кваліфікує як терористичний акт вибухи в четвер вдень в Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, а ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацполіції повідомили, що внаслідок вибуху невстановленого пристрою в Дарницькому районі столиці травмовано патрульного поліцейського.

 

