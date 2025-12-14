В Австралії вже 12 загиблих внаслідок теракту - ЗМІ

До 12 людей збільшилася кількість загиблих через стрілянину на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї (Австралія), повідомляє у неділю канал новин ABC.

"Дванадцять людей загинули, в тому числі один озброєний чоловік, після стрілянини на пляжі Бонді сьогодні вдень. Двадцять дев'ять людей отримали поранення, в тому числі двоє поліцейських, і були доставлені в різні лікарні", -йдеться у повідомленні.

Високопоставлений співробітник правоохоронних органів підтвердив, що одним з озброєних людей був Навід Акрам з Боннірігга на південному заході Сіднея.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що напад був розроблений для єврейської громади Сіднея.

Поліція Нового Південного Уельсу також підтвердила, що розглядає подію як терористичний акт.

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз скликав засідання національної безпеки і назвав стрілянину "руйнівним терористичним інцидентом", повідомляє ABC.