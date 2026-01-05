Австралія обіцяла допомогти Україні з ППО - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, з яким обговорив захист і російські удари по Україні.

"Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він також поінформував співбесідника про ситуацію в дипломатії та щодо наступних кроків.

"Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців", - додав Зеленський.

Крім того, президент висловив Албенізі співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді у грудні.

"Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих", - зазначив президент.